Islamitische Staat is niet alleen het probleem van Noordoost-Syrië

De in Noord- en Oost-Syrië gevangen genomen jihadisten van de

zelfverklaarde Islamitische Staat (IS) vormen een groot probleem voor de

autonome structuren in die regio. De internationale gemeenschap heeft

zich afgekeerd van de verantwoordelijkheid en ontneemt geen enkele stap

om de jihadisten verantwoordelijk te houden voor hun daden. Islamisten

die in Syrië en andere landen in naam van IS misdaden tegen de mensen

pleegden, worden op die manier door justitie ongemoeid gelaten. De

politiek van straffeloosheid moedigt de milities en aanverwante

structuren alleen maar aan tot nieuwe misdaden.

Terwijl het westen vasthoudt aan diens standpunt dat IS enkel en alleen

een militair probleem is, vormen de gevangenissen en interneringskampen

met duizenden gevangen genomen jihadisten en hun familieleden voor het

autonome bestuur van de regio. Door een gebrek aan middelen vormen zij

een steeds groter humanitair probleem en in toenemende maten ook een

gevaar voor de openbare veiligheid.

19.000 gevangen IS-leden

Momenteel bevinden zich in totaal zo’n 19.000 IS-leden in gevangenissen.

12.000 daarvan komen uit Syrië zelf, 5000 komen uit Irak en de

overgebleven 2000 komen uit 55 andere landen. In de interneringskampen

bevinden zich daarnaast zo’n 67.000 mensen, het grootste deel daarvan

zijn familieleden van gevangengenomen jihadisten. Sinds de militaire

overwinning op Islamitische Staat in mei 2019, stuit het autonome

bestuur van Noord- en Oost-Syrië in steeds grotere mate op dovemans

oren. Hierdoor wordt de last van Islamitische Staat op de bevolking van

Noordoost-Syrië afgeschoven.

Voorstellen van het autonome bestuur

Het autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië heeft drie voorstellen

ingediend bij de internationale gemeenschap voor de omgang met de

voormalige leden van de IS:

1. De oprichting van een speciaal internationaal hof voor gedetineerde

IS-leden aan de hand van de het criteria van de plaats van het misdrijf;

2. Terugkeer van IS-gevangenen naar hun thuisland en adequate bestraffing;

3. Erkenning van de vonnissen van de processen van IS-leden door de

onafhankelijke rechtbanken van het autonome bestuur in Noordoost-Syrië

en internationale juridische ondersteuning.

De meeste staten zijn sceptisch tegenover deze ideeën. De westerse

landen geven er de voorkeur aan om stil te staan – ondanks het feit dat

de regio permanent wordt bedreigd en de middelen van het zelfbestuur

steeds schaarser worden.

Amnestie voor gevangenen

Hoewel het IS-probleem een hernieuwde groei doormaakt, vormt de druk op

de gevangenissen een dermate groot probleem dat er de afgelopen weken

door het autonome bestuur voor is gekozen om een deel van de Syrische

gevangenen vrij te laten. Het gaat hierbij met nadruk niet om mensen

waarvan duidelijk is dat zij beschuldigd worden van spionage, verraad,

zogenaamde “eermoorden”, drugshandel en gewelddadigheden als

terreuraanslagen. De gevangenisstraffen voor de gevangenen die zijn

vrijgelaten zijn gehalveerd en levenslange gevangenisstraffen worden

omgezet in 20 jaar. Door de amnestie komen echter ook mensen vrij die

verdacht worden van ‘lichtere’ terreurdaden, zoals IS-aanhangers uit de

lagere rangorden (voor zover zij niet betrokken waren bij bloedige

aanslagen en dat ze een borg hebben). In totaal voldeden 884 IS-gevangen

aan deze voorwaarde voor de amnestie. 631 van hen zijn al op vrije voet

gesteld en worden momenteel geïntegreerd in hun betreffende stammen.

7000 IS-leden voor de rechtbank

De vrijlating en resocialiseren van de gevangenen zorgt voor grote

discussies. Dit komt door de grote veiligheidsrisico’s die hiermee

gemoeid gaat en het karakter van de misdaden die de vrijgelaten

strijders hebben begaan.

Alle mensen die voor de Amnestie in aanmerking kwamen zijn zorgvuldig

gecontroleerd stelt Hesen Silêman, covoorzitter van het hoogste

volksverdedigingsgerechtshof (Koerdisch Dadgeha Parastina Gel) in

Noordoost-Syrië. Sinds de oprichting van de

vollksverdedigingsgerechtshoven in 2014 zijn er zo’n 7000 rechtszaken

geweest tegen Syrische staatsburgers die in verband werden gebracht met

IS. Dit jaar alleen al vonden er 900 processen plaats.

“Tegenover IS-kaderleden van hogere rangen, zoals die met leidinggevende

functies en bewapende structuren, waarvan is bewezen dat zij misdaden

hebben gepleegd, zullen we ons uiteraard niet milder opstellen. Bij de

vrijgelaten gevangenen gaat het hoofdzakelijk over mensen die in

voormalige IS-gebieden civiele functies hebben vervuld, bijvoorbeeld

administratief of economisch en die hun straffen grotendeels uitgezeten

hebben” stelt Hesen Silêman. De gevangenen worden beoordeeld op basis

van berichten uit de juridische comités van de gevangenissen en de

gerechtshoven. “In deze berichten wordt hoofdzakelijk gekeken of degenen

die van de amnestie gebruik kunnen maken een gevaar voor de samenleving

kunnen vormen.”

Silêman legt verder uit dat alle ex-gevangenen met tussenperioden

gecontroleerd worden door de veiligheidstroepen. Voor de

strafvermindering zijn er onder andere intensieve gesprekken gevoerd

door de Democratische Syrische Raad (MSD) en Raad van Stammen in

Noord-Syrië. “De grote families hebben zich garant gesteld voor de

laag-rangige IS-gevangenen.”

IS vormt een blijvend gevaar voor de gehele regio

Hoewel IS territoriaal verslagen is, vormt de militie nog altijd een

groot veiligheidsrisico voor de hele regio zo stelt de jurist. Voor de

nieuwe vorming van slapende cellen vormt een steeds groter probleem.

“Onze veiligheidseenheden houden telkens nieuwe operaties tegen

celstructuren van Islamitische Staat. Daarbij worden regelmatig

jihadisten gevangengenomen. Maar de institutionele – en daarmee bedoel

ik de strafinrichtingen – en de juridische infrastructuur in

Noordoost-Syrië is ontoereikend. We hebben geen ruimte voor deze mensen

zo stelt Silêman.

Buitenlanders wachten op een proces

Een groot probleem vormen ook de jihadistische IS-aanhangers uit het

buitenland. “We hebben tot noch toe nog geen één van hen voor kunnen

laten komen. Het is daarbij o.a. onduidelijk of zij na veroordeling in

Syrië hun straf moeten uitzitten. Wij worden hierin nog in onze middelen

nog in onze capaciteiten ondersteund.” Het autonome bestuur is dan wel

een dialoog op internationaal niveau begonnen, toch heeft dit tot op

heden nog tot niets geleid. “Tot op heden hebben we hiermee nog geen

bevredigende vooruitgang geboekt.”

“IS is niet alleen ons probleem”

De afgelopen tijd sterkt IS weer aan. Het is al enige tijd duidelijk dat

de organisatie zich aan het hergroeperen is en een reorganisatie

doorvoert. De situatie is ernstig stelt ook Hesen Silêman.

“Gemeenschappelijk optreden tegen IS heeft zich tot noch toe vooral

beperkt tot het militaire vlak. Op juridisch vlak is er nog altijd geen

samenwerking in zicht. Dit vormt echter een nieuwe mogelijkheid voor IS

om weer opnieuw op te leven.” Er moet snel begonnen worden om de

noodzakelijk stappen te zetten. “IS is immers niet alleen ons probleem.

Het is iets dat de hele wereld aan gaat.” [Iets dat de aanslagen van de

afgelopen weken enkel verder onderstrepen][1] [1] De zin tussen haakjes is een toevoeging van de vertaler

– Artikel van het Autonoom Bestuur van Noordoost-Syrië, vertaald door Tommy Ryan