Demonstratie tegen abortusverbod Polen, Nijmegen 17u 4 november 2020

Solidariteit met Poolse vrouwen! Strijd mee voor vrouwen rechten!

Donderdag 22 oktober 2020, oordeelde Het Poolse Hooggerechtshof abortus in geval van “ernstig en onomkeerbaar fataal defect of ongeneeslijke ziekte die het leven van de foetus bedreigt” illegaal. Dit betekent een bijna totale ban op abortus in het gehele land. Op dezelfde dag, gingen vele de straat op om te protesteren tegen deze nieuwe wet en om hun frustratie te uiten.

Vicepremier en leider van de regerende partij PIS, Jarosław Kaczyński, heeft gezegd dat “de staat het protest tegen moet gaan. Vooral Poolse kerken moeten beschermd worden, tegen welke prijs dan ook. Ik roep ieder lid van Wet en Justitie op om ons te helpen de kerken te beschermen”.

KLINKT DIT ANGSTAANJAGEND? VOOR ONS WEL!

Daarom, wil ik, een Poolse student, je uitnodigen om met ons te komen protesteren, voor alle vrouwen in Polen!

Laat zien dat je voor eerlijke vrouwenrechten staat! Samen laten we onze stem horen voor alle vrouwen wie het onmogelijk wordt gemaakt om eigen keuzes te maken!

Samen laten we zien dat hun stem belangrijk is, al wil de overheid hun stem ontnemen, wij horen jullie!

17.00-18.00 Plein voor Museum Valkhof, Nijmegen, vandaag 4 november

Mondkapje en 1,5m afstand houden voorgeschreven, naast andere voorschriften