Strajk Kobiet (Vrouwenstaking): Massale opstand in Polen

Vooral vrouwen hebben in Polen de zittende machthebbers de wacht aangezegd en voeren al wekenlang massale protesten en demonstraties. Onder de noemer Strajk Kobiet wordt opgeroepen tot een algehele (vrouwen)staking. De regering wankelt…

Zie Strajk Kobiet wikipedia

Symbool van de beweging is een rode bliksemstraal, die veelal tegen de regerende PiS-partij wordt ingezet, maar ook tegen de conservatieve katholieke kerken en clerus.

Druppel die de emmer deed overlopen was een volledig verbod op zwangerschapsonderbreking die op 22 oktober door het Poolse gerechtshof werd verordonneerd. De wetgeving was op dat gebied al een van de gruwelijkste in heel Europa. (Zie eerder bericht over Polen op globalinfo)

De aanhoudende acties en protesten brengen de zittende regering danig in de problemen. Ze (de regenten!) roepen de activisten op om met hen te komen onderhandelen.

De protesten werken en brengen de regerende partij grote schade toe. Volgens opiniepeilingen waar Der Spiegel over berichtte, krijgt de PiS-partij nog maar 30% van de kiezers achter zich, een verlies van 10% nadat de protesten begonnen.

Er lijkt ook iets vreemds aan de gang te zijn met de uitspraak van het Hooggerechtshof, dat nog steeds niet openbaar gepubliceerd is, wat officieel nodig is om het rechtskrachtig te laten worden. Kennelijk zijn er hier politieke angsten om er mee verder te gaan.

De conservatieve regering is ook beste vriendjes met Trump, trouwens, dus het zit niet echt mee deze dagen…

Premier Andrzej Duda heeft een soort onderhandelingsaanbod gedaan om in sommige gevallen abortus weer wel toe te staan, maar dat heeft niemand overtuigd en hem kritiek opgeleverd van de rechterkant. De meeste demonstranten willen niets weten van zo’n halfslachtige continuering van het verbod, en zijn nu alleen nog tevreden als de regering in zijn geheel wypierdalac (opdonderen) gaat.

De repressie is ook aanzienlijk, het zal ook een keer niet zo zijn; vele mensen geraken in de gevangenis en universiteiten die zich solidair verklaarden met de acties dreigt kortingen opgelegd te worden. Ook zijn hier en daar neonazi’s waargenomen die demonstranten aanvallen.

Zie ook (en hoor) de rapportage van goeie ouwe Radio Dreieckland

– Bron: GlobalInfo

Uitgelichte afbeelding: By Silar – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95737949