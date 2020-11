Coup in Peru

In Peru neemt de spanning in heel het land in snel tempo toe, na de afzetting door het door rechts gedomineerde parlement van de president Martín Vizcarra, net nadat die maatregelen had genomen tegen corruptie door de elite.

Martín Vizcarra is vervangen door de grootgrondbezitter en parlementsvoorzitter Manuel Merino, die ook achter de afzetting van Vizcarra zat.

Vizcarra is populair onder het armere deel van de bevolking, hij is niet heel progressief maar wel consequent tegen de zelfverrijking van de rijke bovenlaag van het land, en ook serieus met milieu en natuur bezig. Zijn situatie doet denken aan die van Zelaya in Honduras, die ook afgezet werd omdat hij tijdens zijn regeerperiode steeds progressiever werd.

Zijn anti-corruptiemaatregelen zaten de business as usual elite dwars en na verschillende eerdere pogingen hebben ze hem via een stemming in het parlement afgezet.

Tekenend voor de nieuwe illegale regering is dat de extreemrechtse zakenman conspiracy freak en voormalig minister van Defensie Ántero Flores Aráoz tot premier is benoemd.

Meer nieuws later, op dit moment zijn er in veel delen van het land protesten waar politie hard tegen optreedt en er dreigt er een bloedbad tegen degenen die de straat op komen.

Zie oa. in The Guardian

Spaanstalige bronnen waar alles goed te volgen is, zijn oa:

https://ojo-publico.com/

https://www.servindi.org/peru

https://lamula.pe/ (een platform voor onafhankelijke journalisten)

Mainstream maar redelijk goed is https://larepublica.pe/

– Overgenomen van GlobalInfo

Uitgelichte afbeelding: By Diario de Madrid – La alcaldesa entrega la Llave de Oro de Madrid al presidente de Perú [1], CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76970355