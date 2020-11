Rouwdag om door staatsknokploeg gedode man in Belarus

Het is vandaag een rouwdag in Belarus om Raman Bandarenka, eergisteren doodgeslagen door een knokploeg van het regime.

Knuppelaars namens Loekasjenka kwamen wit-rood-witte versieringen weghalen op wat in Minsk in de wandeling Plein van de Verandering heet. De buurt kwam in verzet en Bandarenka was een van degenen die de knokploeg te lijf ging.

Hij belandde in de neurochirurgische afdeling van een militair hospitaal met hersenbeschadigingen die hem spoedig fataal werden.

Hij is voorzover bekend het tweede dodelijke slachtoffer in honderd dagen verzet tegen de diefstal van de verkiezingen in Belarus. Hij was nota bene lid geweest van een speciale legereenheid en de foto’s die van hem circuleren zijn dan ook in uniform.

Belsat.

Uitgelichte afbeelding van Radio Svaboda, via twitter