Zondag 15 november 12-15u Museumplein Amsterdam: Solidair met Poolse vrouwenstaking

De Poolse protesten van oktober 2020 volgden op de uitspraak van het Constitutioneel Hof van 22 oktober 2020 waarbij een van de drie resterende redenen voor legale abortus in Polen werd verboden. Op 27 oktober verklaarde Ogolnopolski Strajk Kobiet dat de doelstellingen van de protesten het volgende waren:

✔Voltallige rechten voor vrouwen: legale abortus, seksuele voorlichting en anticonceptie

✔Verwerpen van de uitspraak van het Constitutioneel Hof

✔De terugkeer van een echt (onafhankelijk) Constitutioneel Hof

✔De terugkeer naar een neutraal (onafhankelijk) Hooggerechtshof van Polen dat niet wordt bestuurd door de partij Wet en Rechtvaardigheid (PiS)

✔De benoeming van een echte (onafhankelijk, niet iemand van de regerende partij) Poolse Ombudsman ter vervanging van Adam Bodnar, die het einde van zijn ambtstermijn heeft bereikt.

IMPLICATIES

Het aantal legale abortussen in Polen bedroeg in 2019 in totaal 1100 gevallen. In Spanje, een land met een vergelijkbare bevolking, bedroeg dit aantal meer dan 90.000.

Drie gevallen waarin een vrouw een legale abortus kan ondergaan, zijn:

✔In het geval van verkrachting of incest

✔In het geval van een risico van overlijden van de moeder

✔In het geval van extreem risico voor de foetus

In 98% van die legale abortussen werd een extreem risico voor de foetus aangehaald als reden, wat impliceert dat de foetus een zeer lage overlevingskans had of enorm ziek of beperkt geboren zou worden.

Deze reden voor abortus is nu onwettig verklaard door het Poolse Constitutioneel Hof.

Abortus verbieden betekent niet dat abortus wordt gestopt, het maakt het alleen minder veilig. De Poolse abortuswet was al een van de strengste in Europa en Poolse vrouwen zochten deze procedure in buurlanden als Duitsland of Nederland. Zelfs deze optie is echter alleen beschikbaar voor degenen die het zich kunnen veroorloven. Poolse vrouwen zouden nu kunnen worden gedwongen om over te gaan tot zeer onveilige abortusmethoden.

EISEN EN DOELEN

De politiek in Polen is complex en corrupt. Daarom zullen we solidair zijn Ogolnopolski Strajk Kobiet ook de 13 eisen en doelen van OSK in gedachten houden. Dat zijn onder andere; Volledige vrouwenrechten en abortus op verzoek, LGBTQ + -gemeenschap is geen “ideologie”, het stoppen van facisme, het stoppen van klimaatverandering, modern onderwijs, financiering van psychiatrie, steun voor mobiliteit, het stoppen van mediapropaganda.

VEILIGHEID

– Houd er rekening mee dat iedereen ten alle tijden 1,5 meter afstand houdt

– Draag altijd een mondkapje

– Volg de instructies van de vrijwilligers op

– Schreeuwen en zingen is niet toegestaan ​​in verband met mogelijke verspreiding van COVID-19

– Last but not least, blijf alsjeblieft thuis als je je niet lekker voelt!

Meer details over hoe het protest tijdens deze pandemie wordt georganiseerd, zullen volgen. Kijk uit voor updates op deze evenementpagina!

