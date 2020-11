Staatsgreeppresident in Peru geeft er alweer de brui aan

Manuel Merino, de Peruaanse interim-president die via een parlementaire coup op de troon werd gehesen vorige week, is gisteren alweer afgetreden.

Het verzet tegen de coup was/is te groot. Zaterdag zijn er twee jonge mannen doodgeschoten door de politie in Lima, en tientallen mensen zijn gewond geraakt door politieoptreden tegen demonstranten.

Het verzet tegen de coup wordt vooral gedragen door jongeren, hetgeen als bijzonder wordt beschouwd omdat in het algemeen wordt gedacht dat jongeren geen interesse hebben in de gangbare politiek van het land. Merino zei af te treden in het belang van het land.

De afgezette president, Martín Vizcarra, zou tot juli volgend jaar in functie gebleven zijn. Hij werd afgezet om een al dan niet vermeend geval van corruptie van jaren geleden, voordat hij tot president werd gekozen. Corruptie is de standaard-aantijging voor parlementaire coups in Latijns-Amerika, liefst geuit door parlementariërs die zelf notoir corrupt zijn.

Vizcarra wil dat het hooggerechtshof een uitspraak doet. Van het parlement valt niet veel anders te verwachten dan de benoeming van een andere interim-president die ook verzet zal oproepen.

Peru is het meest door het coronavirus getroffen land ter wereld.

AP

Uitgelicht: de vlag van Peru, in kleurverdeling het omgekeerde van die van Belarus-in-opstand.