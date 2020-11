Excecutie dreigt voor voor Iraans-Zweedse arts

De Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali is overgebracht naar een isoleercel, wat er op wijst dat hij binnenkort geëxecuteerd zal worden.

Djalali werd in 2016 tijdens een werkbezoek aan Iran gearresteerd, op beschuldiging van spionage. Aan mensenrechten doet men in Teheran niet, dus werd Djalali net zolang gemarteld totdat hij een bekentenis aflegde. Na een proces dat ook al geen schoonheidsprijs verdiende werd de rampenarts tot de doodstraf veroordeeld.

Amnesty International is in actie gekomen voor Djalali. Je kunt hem steunen door een email naar de Iraanse ambassade in Den Haag te sturen. Helpt het niet, dan schaadt het in elk geval ook niet. Neem die kleine moeite, mogelijk red je er een mensenleven mee. Meer info bij Amnesty.

Uitgelichte afbeelding: By Silanoc – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78951727