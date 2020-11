Rellen in Frankrijk na mishandeling zwarte muziekproducer door politie

Vier Franse politieagenten zijn aangeklaagd in verband met de mishandeling van een zwarte man in Parijs. De rechter-commissaris beschuldigt drie van hen van ‘ernstige mishandeling, uitgeoefend in een publieke functie’. Twee van de agenten zitten nog achter de tralies, de andere twee zijn voorwaardelijk vrijgelaten.

Op een video die werd gepubliceerd op Loopsider is te zien hoe de agenten minutenlang inbeuken op de ongewapende muziekproducent Michel Zecler, terwijl hij probeert zijn studio binnen te komen. Een van de straatvechters agenten waagt het zelfs een traangasgranaat naar binnen te gooien.

De integrale beelden van de mishandeling vind je hier.

President Macron heeft voor vandaag een crisisbijeenkomst ingelast. De Franse politie doet qua geïnstitutionaliseerd racisme voor niemand onder, maar dit is zelfs voor Franse begrippen wel érg grof. Tijd dus voor schadebeperking en het gebruikelijke geleuter over ‘het herstellen van de band tussen politie en publiek’.

Voor Macron is het extra vervelend omdat hij een nieuwe veiligheidswet door de Senaat moet loodsen. Onderdeel van die wet is een verbod op het filmen van de politie. Mocht de wet inmiddels van kracht zijn geweest, dan had Loopsider deze beelden niet kunnen publiceren.

De afgelopen dagen gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de veiligheidswet, en dan met name het beruchte artikel 24 dat het filmen van de politie verbiedt. Daarbij kwam het tot flinke botsingen met de Hermandad. Fraaie beelden van de protesten vind je hieronder:

