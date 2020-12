Duitsland verbiedt nazi-organisatie Sturmbrigade 44

Duitsland heeft de fascistische organisatie Sturmbrigade 44 verboden. Dat verklaarde een woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CDU) vanochtend op Twitter.

Bundesinnenminister #Seehofer hat heute die rechtsextreme „Sturmbrigade 44“, auch „Wolfsbrigade 44“, verboten. BM #Seehofer: „Wer die Grundwerte unserer freiheitlichen Gesellschaft bekämpft, bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren.“ #Rechtsextremismus — Steve Alter (@BMISprecher) December 1, 2020



Sturmbrigade 44 staat ook bekend als “Wolfsbrigade 44”. De organisatie streeft naar een nationaal-socialistisch Duitsland. Voor de verwezenlijking van dat doel zijn alle middelen toegestaan. Vanochtend vroeg viel de politie de woningen van 13 leden van de organisatie binnen. Eerder werden al 6 leden van Sturmbrigade 44 opgepakt op verdenking van het vormen van een gewapende militie.

De “44” in de naam van de organisatie verwijst naar de “Division Dirlewanger” (DD), één van de meest beruchte SS-divisies uit de Tweede Wereldoorlog. De Division Dirlewanger (vernoemd naar de bevelhebber, de moorddadige psychopaat Oskar Dirlewanger) was samengesteld uit criminelen die waren veroordeeld wegens zware misdrijven als moord en verkrachting. Aanvankelijk werd de Division Dirlewanger vooral ingezet tegen partizanen, maar later vocht ze ook aan het front tegen het Rode Leger. De DD maakte het zó bont, dat zelfs de leiding van de Waffen-SS probeerde haar ontbonden te krijgen. Himmler weigerde echter aan die eis tegemoet te komen.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – Miasto Nieujarzmione, Warszawa: Iskry, 1957., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11898985