Valreepnieuws: Gibraltar blijft in de Schengenzone

Enkele uren voordat het Verenigd Koninkrijk met overzeese gebiedsdelen helemaal de Europese Unie verlaat is er tussen Gibraltar en de Spaanse regering overeenstemming bereikt over vrij verkeer van en naar de Rots. Gibraltar blijft in de Schengenzone.

95% van de Gibraltarezen heeft voor blijven in de EU gestemd om voor de hand liggende redenen. Er werken duizenden Spanjaarden in Gibraltar en omgekeerd. En Gibraltar is bijna geheel afhankelijk van invoer uit Spanje en de gehele EU.

Het zogenaamd verenigd koninkrijk valt uiteen, zoals te voorzien sinds het referendum.

DW.

