Laat AlJazeera-journalist Mahmoud Hussein vrij

Een journalist van Al Jazeera, Mahmoud Hussein, is in Egypte tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar zonder proces. Hij zat al sinds 2016 in voorlopige hechtenis.

https://www.aljazeera.com/news/2019/12/23/al-jazeeras-mahmoud-hussein-held-in-egypt-prison-for-3-years

Hussein, een Egyptisch staatsburger, werd kort na zijn aankomst in Egypte op 20 december 2016 tijdens een persoonlijk bezoek gearresteerd. In mei 2019 verwierp een Egyptische rechtbank een bevel van de openbare aanklager om hem vrij te laten.

Terwijl hij in eenzame opsluiting zat, liep Hussein een gebroken arm op en ontving hij geen goede medische behandeling. Hij mocht ook niet zijn vader, Hussein Jumaa in het ziekenhuis bezoeken. Deze stierf in november 2020.

Al Jazeera Media Network (AJMN) heeft consequent de aanklachten tegen Hussein ontkend en heeft opgeroepen tot zijn vrijlating.

Barbara Trionfi, uitvoerend directeur van het in Wenen gevestigde International Press Institute (IPI), bracht een videoverklaring uit waarin werd opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Hussein.

“[Husseins] detentie is herhaaldelijk en illegaal door de Egyptische autoriteiten met drie jaar verlengd,” zei Trionfi, eraan toevoegend dat zijn situatie in strijd was met de internationale en Egyptische wet.

Teken de petititie op petities.nl om te protesteren en zijn vrijlating te eisen.

https://petities.nl/petitions/laat-journalist-mahmoud-hussein-vrij-uit-egyptische-gevangenis?locale=nl