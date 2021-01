Israelische rechter verbiedt vertoning film Jenin, Jenin

Een rechter in de Israelische plaats Lod heeft de film ”Jenin, Jenin” van de Israelisch-Palestijnse acteur Mohammed Bakri uit 2002 verboden. De film mag niet meer worden vertoond in Israel en alle kopieën moeten in beslag worden genomen.

Het is een merkwaardig vonnis. De film, is samengesteld uit gesprekken met Palestijnse overlevenden van de 11 dagen durende veldslag, waarbij in 2002 het Israelische leger het Jenin kamp voor een groot deel met de grond gelijk maakte. Dat gebeurde onder meer met bulldozers. Vaak werden huizen omver gereden met de inwoners er nog in. Er zouden tenminste 52 Palestijnen zijn gedood van wie ongeveer de helft strijders, de rest burgers onder wie vrouwen en kinderen. Dit aantal is aangevochten, maar er zijn nooit bewijzen geleverd. Israel hield onderzoeken tegen. Ook 23 Israelische soldaten kwamen overigens om.

In de film vertellen Palestijnen over wreedheden, onder meer beschietingen van burgers, het met raketten bombarderen van het ziekenhuis, het executeren van gevangenen of het stelen van spaargeld. De aanval op het vluchtelingenkamp was in zekere zin een generale repetitie voor de slachtpartijen van 2009, 2012 en 2014 in Gaza. De film is mooi gemaakt en een absolute aanrader. Hij is hier te zien op Vimeo. Israeli’s komen er niet in aan het woord. Desondanks werd de film al eerder verboden na een klacht van vijf Israelische militairen die hun goede naam wilden verdedigen. Het hooggerechtshof verwierp dit echter later, in 2011, omdat de betrokken militairen niet herkenbaar in beeld waren in de film.

Ditmaal kwam de klacht van een reservist die twee, drie seconden met twee metgezellen in beeld is, terwijl kort daarna een Palestijn klaagt dat een Israelische soldaat tegen hem zei: ”Shut up, or otherwise I’ll kill you”. De betrokken militair wilde zijn naam gezuiverd hebben en de rechter ging er in mee. Onder meer omdat regisseur Bakri niet bij de Israelische autoriteiten om commentaar had gevraagd (wat bullshit is in een film waarin alleen Palestijnen hun verhaal vertellen). Bakri moet de militair ook een schadevergoeding van 55.000 dollar alsmede diens juridische kosten van 15.000 dollar betalen.

Bakri heeft weinig plezier van zijn film gehad. Hij en zijn advocaat gaan in beroep. Maar de Israeli’s zijn blij, zoals blijkt uit de reacties van onder meer chef-staf Kochavi, minister van Cultuur Chili Tropper, of Netanyahu’s rivaal Gideon Sa’ar. Zij toonden zich verheugd dat nu ook de Palestijnse reacties op het wangedrag van het leger niet meer mogen worden vertoond. Israel is immers het land van ”het meest morele leger ter wereld.”

– Uitgelichte afbeelding: By Derived from an internet. Copyright might be held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless., Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=24876001

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist