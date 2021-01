Net voor Biden het overneemt keurt Israel nog wat nieuwbouw goed in bezet gebied

Nog net voor de inauguratie van Joe Biden als president van de VS heeft Israel gisteren weer een uitbreiding goedgekeurd van het aantal huizen in nederzettingen in bezet gebied. (Eerlijk gezegd nauwelijks nieuws, want het is wel duidelijk waar dit heengaat). Wat het ”Hoge Comité voor Planning” goedkeurde betrof 780 nieuwe woningen. Op 66 daarvan na, waren het allemaal huizen diep in het gebied van de Westoever, op plaatsen dus die een eventueel territoriaal compromis zullen blokkeren. Verder was een onderdeel van het plan dat twee, ook volgens de Israelische wet illegale nederzettingen, retro-actief werden gelegaliseerd. Het betrof de nederzettingen Havat Yair en Nofei Nehemiah.

Havat Yair, een ”buitenwijk” van de nederzetting Yakir, kreeg 96 huizen, waarvan er 82 al illegaal waren gebouwd (illegaal volgen de Israelische wet dan, want volgens internationale wetten zijn alle Israelische vestigingen in bezet gebied illegaal). Nofei Nehemiah werd eveneens gelegaliseerd en kreeg 118 huizen. Nofei Nehemiah is een ”buitenwijk” van de nederzetting Rechelim die indertijd ook begon als een ”illegale” nederzetting en een paar jaar terug werd gelegaliseerd. Rechalim kreeg zelf 94 nieuwe huizen toegewezen. Vrede Nu maakte gisteren ook bekend dat in 2020 niet minder dan 12.000 huizen in de nederzettingen zijn goedgekeurd, dat is het hoogste aantal ooit.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist