Proud Boys keren zich tegen Trump

Volgens de fascistische militie Proud Boys is Donald Trump een “complete mislukking” (total failure). Opmerkelijk, want tot voor kort zagen de Proud Boys Trump als de Messias die hen naar het beloofde land zou leiden.

In november riep Trump de militie op “to stand back and stand by”. Sindsdien zien de Proud Boys zichzelf als Trump’s Keizerlijke Garde. Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari stonden veel leden van de Proud Boys vooraan. Voor hun gevoel deden ze met de bestorming precies wat Trump van hen verwachtte.

Dat Trump zich twee dagen later in een videoverklaring tegen de coupplegers keerde en het geweld veroordeelde, kwam op zijn best als een koude douche. Op zijn slechtst voelde het als verraad.

Een aantal vooraanstaande leden van de Proud Boys is inmiddels naar aanleiding van de gebeurtenissen van 6 januari opgepakt. Hen wacht mogelijk lange gevangenisstraffen. De woede en het gevoel verraden te zijn namen nog toe toen Trump niets – maar dan ook werkelijk helemaal niets – deed om de arrestanten bij te staan. Zelfs een voorzichtige sympathiebetuiging kon er niet af.

Velen bleven echter hopen dat Trump de noodtoestand uit zou roepen en het leger in zou zetten om zijn regime desnoods met gebruik van geweld in stand te houden. Toen Trump zich op de dag van Biden’s inauguratie als een mak schaap af liet voeren was de maat ook voor de laatste twijfelaars vol. Trump is een slappe zak gebleken: wél een grote bek, maar de ruggengraat van een amoebe. En dat terwijl zij lijf en leden voor hem op het spel hebben gezet.

Ook andere fascistische groepen keren zich nu tegen Trump. Nick Fuentes, de leider van America First, schreef op Twitter zich verraden te voelen: “De mensen waren bereid voor hem [Trump] te sterven, en hij heeft ze allemaal onder de bus gegooid”.

Het is de vraag hoe het nu verder gaat met de fascistische knokploegen. Een deel zal teleurgesteld afhaken, maar de meerderheid zal ongetwijfeld actief blijven. Mogelijk zal – zoals de New York Times veronderstelt – het accent verschoven worden. Met het vertrek van Trump is de belangrijkste bondgenoot binnen de GOP vertrokken en alles wijst er op dat de partijtop Trump’s erfenis het liefst zo snel mogelijk bij het oud vuil zou zetten. Velen pleiten nu voor een separatistische strategie. De milities zouden een afscheidingsbeweging moeten vormen. In hun ogen is de tijd van de VS als ‘one nation under God’ definitief voorbij.

