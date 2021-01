Coronacatastrofe in Brazilië

In Brazilië is de coronapandemie zodanig uit de klauw gelopen dat de toestand inmiddels wordt vergeleken met de pestepidemie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde.

De vergelijking met de pest lijkt wat overdreven – die was een stuk dodelijker dan Covid-19 – maar in de stad Manaos is de ramp inmiddels daadwerkelijk niet meer te overzien. De ziekenhuizen in de stad zijn zwaar overbelast en beschikken niet meer over voldoende zuurstof om alle patiënten op de IC in leven te houden. Mensen liggen letterlijk te stikken op de gangen.

Inmiddels is het Braziliaanse leger bezig ernstig zieken per helikopter te transporteren naar andere delen van het land.

Hoofverantwoordelijke voor het drama dat zich in Manaos en de rest van Brazilië afspeelt is president Bolsonaro. Niet alleen heeft de president de epidemie vanaf dag één zwaar onderschat – dat deden wel meer regeringen – hij heeft zijn mening ook nooit echt bijgesteld. Het gevolg is dat Brazilië ná de VS het hoogste aantal coronadoden ter wereld heeft.

De situatie wordt nog verergerd door het ontstaan van een mutatie die naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk besmettelijker is dan het originele virus.

Inmiddels overhandigen ziekenhuizen zuurstofflessen aan familieleden van zieken, met de instructie ze zelf te vullen. Als ze dat niet kunnen wordt hun gezegd dat moeder/vader/kind door het ziekenhuis opgegeven wordt en de familie maar beter contact op kan nemen met een begrafenisondernemer.

De beelden hieronder spreken voor zich. Oh: fuck Willem Engel en de verwende pubers (inclusief degenen die 30+ zijn) die hier ’s weekends en ’s avonds amok lopen ‘omdat ze het zat zijn’.

