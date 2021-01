Auschwitz-dag: Joodse leiders veroordelen de vervolging van Oeigoeren

Opmerkelijk en onverwacht: bekende Britse joden hebben op de herdenkingsdag van de holocaust openlijk een lans gebroken voor de Chinese onderdrukte Oeigoerse minderheid. Ze zeggen daarin beangstigende trekken te herkennen van eerdere genocides.

De Verenigde Naties heeft al een aantal keren gepubliceerd dat minstens een miljoen Oeigoeren opgesloten zitten in ‘interneringskampen’ – lees: concentratiekampen – in de provincie Xinjiang in het noordwesten van China.

De VN herdenkt op de Auschwitz-dag, formeel Holocaust Memorial Day op 27 januari, de mensen die systematisch zijn vermoord door Hitlers nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog – zes miljoen Joden, veel Roma, gehandicapten en anderen. De VN herdenkt ook slachtoffers van latere genocides in Cambodja, Rwanda, Bosnië en Herzegovina en Darfur.

Mia Hasenson-Gross, directeur van de joodse mensenrechtenorganisatie Rene Cassin, zei volgens Al Jazeera dat China effectief probeerde de Oeigoerse taal, cultuur en traditie uit te roeien. De Oeigoerse Ziba Murat waarschuwde op die bijeenkomst voor een “verschrikkelijke toekomst” voor de Chinese Oeigoerse bevolking. Ze vindt dat andere landen moeten stoppen met “business as usual” met Peking en moeten aandringen op sluiting van de interneringskampen.

“Onze hele etnische identiteit en zelfs onze levens zijn het doelwit geweest, dat is de betekenis van genocide”, zei Murat tegen Al Jazeera. “Elke regering die om mensenrechten en menselijke waardigheid geeft, moet deze gruwelijke schendingen en de vermiste Oeigoeren in elke dialoog met China brengen.”

“Men kan niet zwijgend toekijken terwijl zulke dingen gebeuren in de wereld”, zei rabbijn Jonathan Wittenberg, wiens ouders uit nazi-Duitsland waren gevlucht, na deelname aan het interreligieuze evenement van maandagavond. “Dit gaat over onze gedeelde menselijkheid, en dat is een oproep aan ons allemaal”, zei hij. “Er is iets heel belangrijks aan om vervolgers niet het gevoel te geven dat ze de macht hebben om alles te doen wat ze willen.”

Critici van de interneringskampen van Xinjiang, vinden de Oiegoeren slachtoffer van schendingen van de mensenrechten, zoals willekeurige oplsluiting, dwangarbeid, marteling en gedwongen sterilisatie.

China ontkent die beschuldigingen en beweert dat de kampen centra voor “heropvoeding” zijn. Uiteraard wilde de Chinese ambassade in Londen niet tegen Al Jazeera reageren.