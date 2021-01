Massaal gerechtvaardigd boerenprotest in India

Dinsdag was de militaire parade in hoofdstad Delhi in verband met de Dag van de Republiek. De extreemrechtse president Narendra Modi en zijn even rechtse ‘hindoenationalistische’ partij BJP willen daar elk jaar een nationalistische zelfverheerlijking van maken. Protesterende boeren dachten daar anders over.

Honderdduizenden boeren waren al weken aan de buitenrand van Delhi bijeen. Ze zijn massaal op de been gekomen om zich te verzetten tegen een pakket maatregelen die hun inkomen en onafhankelijkheid in gevaar brengt (GlobalInfo schreef er eerder over).

Dinsdag liep het helemaal uit de hand, en werd door de boeren onder andere het historische Rode Fort ingenomen nadat de politie daar verjaagd was.

⁦@bhavatoshsingh⁩ brings us these disturbing visuals of how the police were forced to flee when the protesting farmers started attacking them #FarmerProtest #RedFort pic.twitter.com/5IQJnTXpFm — Megha Prasad (@MeghaSPrasad) January 26, 2021

Ondertussen verspreidt de rechtse Modi-gezinde pers verhalen als zouden de boeren tegen de nationale staat of tegen Hindoes zijn (de Sikh vlag werd gehesen op een vlaggepaal in het Rode Fort, en het verhaal werd losgelaten dat daarvoor de Indiase nationale vlag zou zijn neergehaald, wat een leugen was). In werkelijkheid doen de boeren op hun trekkers hun best om met vlaggen te laten zien dat ze niet ‘tegen de natie’ zijn.

De situatie is zeer gespannen, de eerste dode is al gevallen, de 34-jarige Navneet Singh, uit Uttarakhand, werd door de politie van zijn trekker geschoten.

