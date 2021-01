Shell aansprakelijk gesteld voor schade boeren Nigeria

Shell Nigeria is aansprakelijk voor olielekkages in Nigeria en het oliebedrijf moet vier gedupeerde Nigeriaanse boeren een schadevergoeding betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de vier boeren, gesteund door Milieudefensie.

De hoogte van de vergoeding wordt op een latere zitting bepaald. Het moederbedrijf, de Brits-Nederlandse multinational Shell, is volgens het hof maar op een punt aansprakelijk. Het internationale concern moet meer doen om nieuwe lekkages te voorkomen door te zorgen dat er in een van de leidingen een lekdetectiesysteem wordt aangelegd.