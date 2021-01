Israëlische leger schiet voor de tweede keer deze week een jonge Palestijn dood

Het Israëlische leger heeft zondag opnieuw een jonge Palestijn doodgeschoten. Nadat dinsdag de 17-jarige Atallah Rayan werd doodgeschoten bij een checkpoint in de buurt van de nederzetting Ariël, was het nu de beurt aan een vooralsnog onbekende jongen bij de kruising met Weg nr 60 bij het nederzettingenblok Gush Etzion ten zuiden van Bethlehem.

Volgens het leger kwam de jongen snel op soldaten bij de kruising af en had hij een aanval met messen in de zin. Haarez berichtte dat hij messen bij zich droeg aan een stok. Hij werd neergeschoten en Palestijnse voorbijgangers getuigden dat ze hem zoals gebruikelijk lieten liggen tot hij was doodgebloed. Nader nieuws ontbreek nog.

Wat betreft het doodschieten van de 17-jarige Atallah, afgelopen dinsdag, berichtte het leger eveneeens dat hij een aanval met een mes wilde uitvoeren. Hij zou kort geworsteld hebben met een vrouwelijke soldaat, volgens het Israelische leger, voor hij door een collega van haar werd neergeschoten en vervolgens met meerdere schoten werd afgemaakt. Palestijnse getuigen meldden later dat hij klaarblijkelijk haast had. Hij wilde auto’s bij het checkpoint ontwijken en botste tegen tegen de soldate die hem met haar geweer wegduwde. Zij was overigens een Britse, die vrijwillig dienst had genomen in het Israelische leger. Eerder in januari is een man overleden die op 17 augustus van het vorige jaar in een been werd geschoten bij het Qalandia checkpoint bij Jeruzalem. Het was de 55-jarige (niet 60-jarige zoals aanvankelijk gemeld) Abdel Nasser Halawa uit Nablus. Hij was doofstom, iets wat de watchters bij het checkpoint niet opmerkten. Zij schoten hem neer omdat hij niet reageerde op kreten dat hij moest stoppen. Abdel Nasser lag geruime tijd in het Shaare Zedek ziekenhuis in Israel, totdat hij begin januari werd weggestuurd. Ongeveer twee weken later overleed hij. Volgens het autopsie-rapport van artsen in het Rafadia ziekenhuis in Nablus, was de reden een embolie (bloedstolling) in de longslagader als gevolg van stollingen die waren opgetreden door de – nog niet genezen – verwonding aan zijn been.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Ramallah Checkpoint Photo by Cole Keister on Unsplash