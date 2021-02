Israel verjaagt een heel Bedoeïenendorpje

Israël heeft voor de tweede keer in korte tijd een heel dorpje afgebroken en alle bouwsels in beslag genomen, meldt de mensenrechtenorganisatie B’tselem. Maandag 1 februari nam het 13 tenten waarin 11 families woonden, 74 mensen van wie 41 kinderen, in beslag. Verder werden vijf schuren voor het vee (waarvan één nog niet was afgebouwd) en acht tenten voor de dieren afgebroken en meegenomen.

Het geheel behoorde toe aan de Bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah al Foqa in het noorden van de Vallei van de Jordaan. Dezelfde gemeenschap werd op 3 november ook al eens in zijn geheel afgebroken. Twee families waren sinds die tijd al verhuisd naar het gebied van Furish al-Dajan. Het militaire bestuur van de Westoever, dat luistert naar de misleidende naam ”Burgerbestuur” liet de inwoners weten dat ze hun spullen terug kunnen krijgen als ze verhuizen naar het gebied van Ein Shibli, ten westen van het checkpoint al-Hamra. De tenten en toebehoren zouden naar dit checkpoint worden vervoerd. Het ”burgerbestuur” deed het voorkomen alsof de bewoners vrijwillig weggingen. De bewoners weigerden echter, waarna al het materiaal werd opgeslagen in ruimtes van het ”burgerbestuur”.

Iets vergelijkbaars gebeurde een dag later in het zuiden, in de heuvels bij Masafer al-Yatta ten zuiden van Hebron. Daar werd in een gebied dat jaren geleden tot militair oefenterrein was verklaard maar waar in 10 jaar nog nooit was geoefend, een militaire oefening afgekondigd van diverse dagen. Uiteraard was dit een voorwendsel om de bewoners te kunnen verjagen. Volgens B’tselem bleek dat alleen al uit de manier waarop de maatregel werd aangekondigd, als ”een andere manier om de greep op het open terrein en het gebied te verstevigen en om er wet en orde te vestigen”. B’tselem speculeert dat de stap onder meer bedoeld is om de reactie van de nieuwe regering-Biden in de VS te peilen.

Het persbureautje IMEMC meldt dat intussen in het dorpje Kifl al-Haris kolonisten actief waren met het gooien van stenen naar huizen en auto’s, De kolonisten, die begeleid werden door soldaten, beschadigden 15 auto’s en gooiden de ruiten in van drie huizen. Het geweld staat overigens niet op zichzelf. Sinds eind december de 16-jarige Israelische kolonist Ahuva Sandak omkwam nadat de auto waarin hij zat verongelukte tijdens een achtervolging door de politie, is het regelmatige geweld van kolonisten tegen Palestijnen nog aanmerkelijk verergerd. Sandaks dood werd wijd en zijd door kolonisten en rechtse politici en rabbijnen veroordeeld.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash