Internationaal Strafhof geeft groen licht voor vervolging Israel

Het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vrijdag vastgesteld dat het zeggenschap (jurisdictie) heeft aangaande oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de Palestijnse gebieden. Dat zijn de Westoever, Gaza en Jeruzalem. De uitspraak die werd gedaan met twee stemmen tegen één (de Hongaarse rechter Kovacs stemde tegen) betekent dat de internationale aanklager Fatou Bensouda haar onderzoek kan voortzetten naar oorlogsmisdaden, onder meer begaan in Gaza in 2014 en in 2018.

Bensouda had eerder verklaard aanwijzingen voor oorlogsmisdaden te hebben gevonden naar aanleiding van klachten van de Palestijnse Autoriteit. Ook heeft ze aanwijzingen voor misdaden begaan door Hamas. Bensouda wilde echter eerst een oordeel van het hof over de jurisdictie voor zij tot vervolging zou overgaan. Dat heeft zij nu gekregen. Het Hof verklaarde dat de beslissing is gebaseerd op het feit dat Palestina is toegelaten tot het stichtingsverdrag van het ICC. Het verklaarde dat de zeggenschap is beperkt tot de grenzen van de gebieden die in 1967 door Israel zijn bezet en dat de uitspraak geen betekenis heeft voor de erkenning van een eventuele Palestijnse staat of de toekomstige grenzen ervan.

De uistpraak is met instemming begroet door de premier en de minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Mohammed al-Shtayyeh en Riyadh al-Malki. Ook de mensenrechtenorganisaties B’tselem (Israelisch), al-Haq (Palestijns) en Amnesty en Human Rights Watch (Internationaal) juichten hem toe. De Israelische premier Netanyahu toonde zich echter woedend en zei dat de uitspraak ging over ”fake oorlogsmisdaden” en dat het ”puur antisemitisme” was van het Hof. Volgens hem ”verdedigt Israel zich alleen tegen terroristen”. Hij kondigde aan dat Israel deze ”perverse uitspraak” met alle macht zal bestrijden. Ook de Verenigde Staten leverde kritiek. De woordvoerder van het Sate Department, Ned Price, twitterde dat de VS zullen blijven bij de uitspraken van president Biden dat ”hij is toegewijd aan Israel en Israels veiligheid en zich zal verzetten tegen acties waarbij Israel op oneerlijke manier wordt aangevallen”.

