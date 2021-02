Klimaatactiviste Disha Ravi opgesloten als samenzweerster met Greta Thunberg

Greta Thunberg, net als de hele beweging van klimaatactivisme, in de luwte van het nieuws terechtgekomen door de coronapaniek – ja mensen, er staat ons allen nog veel te wachten, en er is samenhang in dit alles – sprak haar solidariteit per tweet uit met de Indiase boerenbeweging.

Dit stukje gaat verder helemaal niet over Greta Thunberg, en vermoedelijk zou zij dat ook helemaal niet willen. Het gaat over haar medestrijdster uit Bengaluru, Disha Ravi, die de in boven afgebeelde tweet vermelde toolkit gedeeld heeft om boeren bij te staan in hun protest tegen de nieuwe landhervormingswetten. Hierom is zij dit weekeinde gearresteerd als belangrijke samenzweerster en mede-samenstelster van het document. De politie laat weten dat de toolkit een oproep is tot economische, sociale, culturele en regionale oorlog tegen India. Ravi zou samenwerken met Sikhs die een aparte staat voor Sikhs willen oprichten. (Voorzover uw berichtgever kan nagaan is zij katholiek en woont zij heel ver van het gebied waar Sikhs in de meerderheid zijn vandaan).

Disha Ravi is niet als enige, maar nu even opvallend symbool van de teloorgang van de zogenaamde grootste democratie ter wereld.