Demonstranten in Myanmar hebben hun angst overwonnen

Oude twisten zijn tijdelijk bijgelegd in Myanmar: opvallend eensgezind verzet de bevolking zich tegen de recente coup. De vraag is of die saamhorigheid de macht van de militairen kan breken.

Acht dagen nadat een coup plaatsvond heeft Myanmar zijn eerste martelaar. De 19-jarige Mya Thwe Thwe Khaing werd op 9 februari in haar hoofd geraakt door een politiekogel. Volgens artsen maakt ze geen enkele kans het te overleven. Meteen toen het tragische nieuws bekend werd, luidde een woedend commentaar: ‘Ze is medisch en juridisch dood, maar de schoften zijn bang om dat de bevolking te laten weten. Ik ben benieuwd hoe lang ze haar aan de beademing gaan houden.’