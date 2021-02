Israelische ”corona vaccin-diplomatie” oogst scherpe kritiek

Israel wordt wijd en zijd geprezen om zijn voortvarende Covid-19 vaccinatiebeleid. Ongeveer een derde van de ruim 9 miljoen Israeli’s heeft intussen twee inentingen ontvangen. Ook verscheen er nu een studie onder 1,2 miljoen mensen die bevestigde dat het Pfizer vaccin een bescherming biedt van 92% tegen ernstig ziek worden. Maar tegelijkertijd is er ook felle kritiek ontbrand op een vorm van Corona-diplomatie die premier Netanyahu deze week in praktijk bracht.

Het ging om het weggeven van een hoeveelheid doses Moderna vaccin aan landen die vriendendiensten aan Israel hebben verricht. Volgens het bureau van Netanyahu ging het om ”een aantal duizenden doses” die werden geschonken aan Tsjechië, Hongarije, Guatemala, Honduras en een ander, ongenoemd land. Het radiostation Kan noemde een aantal van 100.000 doses. Volgens Netanyahu was het ”in ruil voor dingen die we al gekregen hebben”. Die werden niet genoemd, maar Guatemala heeft in 2018 zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatst, Honduras heeft bekend gemaakt dat te willen doen, Hongarije opende in 2019 een ”commercieel kantoor” in Jeruzalem, en Tsjechië is van plan een ”diplomatiek kantoor” in Jeruzalem te openen. Radiostation Kan zei echter dat er wel 15 landen in het spel waren, waaronder landen in Afrika.

Diplomatiek bedrijven met vaccins heeft natuurlijk al iets bizars. Maar wat met name kritiek kreeg was dat Israel vaccins ronddeelt en intussen blijft weigeren de Palestijnen te vaccineren. De Amerikaanse Senator Bernie Sanders noemde het schandalig dat Israel vaccins weggeeft, terwijl ”zoveel Palestijnen in de bezette gebieden nog wachten” op vaccinatie. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyadh al-Malki noemde het Israelische gedrag ”immoreel”. En er was meer kritiek. Israel heeft slechts 2.000 vaccins aan de Palestijnse Autoriteit geleverd (een schijntje), en dezer dagen ook een vergunning afgegeven voor het doorlaten van 22.000 door Qatar geleverde doses Spoetnik 5 vaccin voor Gaza (goed voor 1% van de bevolking), Volgens de Geneefse Conventie is Israel verplicht te zorgen voor het welzijn van de onder de bezetting levende bevolking. maar Israel beweert dat het van die verplichting is ontslagen omdat de Akkoorden van Oslo de gezondheidszorg aan de Palestijnse Autoriteit heeft toevertrouwd.

