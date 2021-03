Opnieuw gevangenisstraf voor Palestijnse parlementariër Jarrar

Khalida Jarrar, een lid van het Palestijnse parlement, is maandag door een Israelische militaire rechtbank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, plus een een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar wegens ”lidmaatschap van een verboden organisatie”. Jarrar is in het parlement gekozen als vertegenwoordiger van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Israel (en de Europese Unie) beschouwen dat om onduidelijke redenen als een terroristische groepering.

Haar straf kwam tot stand via een ”plea bargain”, (een bekentenis in ruil voor minder straf), dat een middel is dat Israelische militaire rechters vaak met succes inzetten door te dreigen met een nog veel zwaardere straf (waartegen weinig te doen is. Israelische militaire rechtbanken spreken veroordelingen uit in 99,87% van de gevallen). Jarrar werd opgepakt in augustus 2019, in verband met een bomaanslag in de buurt van een nederzetting waarbij het 17-jarige meisje Rina Schnerb omkwam en haar vader en broer gewond raakten. Omdat Jarrar als sinds augustus 2019 vastzit, komt ze over zeven maanden vrij.

Naar aanleiding van de aanslag op heeft Israel meerdere leden van het PFLP opgepakt, onder wie ook twee (ex)werknemers van de organisatie ”Union of Agrarian Work Committees” (UAWC), waar Nederland subsidie aan verleende. Uit het vonnis is duidelijk dat Jarrar niets met de aanslag te maken heeft. Er kon haar alleen het lidmaatschap van een Israel onwelgevallige organisatie worden nagedragen. Zij moet ook 4.000 shekel boete betalen (ruim 1.000 euro)

Jarrar is een speciaal slachtoffer van de Israelische bezettingsautoriteiten. Zij is opgepakt in 2015, 2017, en 2018 en zat onder meer veertien maanden en twee jaar gevangen, waarvan een groot deel als ”administratieve straf” (straf zonder dat er een aanklacht bekend wordt gemaakt zodat er ook geen verweer tegen mogelijk is) en de laatse twee jaar eveneens na een plea bargain. Dat was toen ”wegens politieke activiteiten”, waaronder het houden van speeches.

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist