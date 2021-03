Het kolonialisme komt stralend terug naar Frankrijk, als Saharazand

De Franse atoombom is in de begintijd van de force de frappe beproefd in de Sahara, het overgrote deel van door de Fransen bezet Algerije. Er werd zelfs gesuggereerd dat toen het vasthouden aan Algerije onhoudbaar bleek de Sahara hiervan af te scheiden en te behouden als “Frans gebied”. De koloniale truc ging niet door.

En nu waait het zand van de kernbomproeven Frankrijk binnen. De onderzoeksorganisatie Acro (Associatie voor het controleren van radioactiviteit in het westen) heeft in de Jura 80.000 bq per km2 aan cesium aangetroffen. Het zand doet de geigerteller wel uitslaan maar heet niet gevaarlijk voor de mens te zijn. Hoe zou dit in de Sahara zelf zijn?

Euronews