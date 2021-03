Mensrechtengroep: drie vissers uit Gaza mogelijk gedood door projectiel van het verzet

Updated. Een projectiel dat werd afgeschoten op een vissersboot heeft zondagmorgen vroeg drie Palestijnse vissers uit de Gaza-strook gedood, zo melden alle Palestijnse persagentschappen. Volgens de voorzitter van de Vereniging van Vissers in Gaza, Nizar Ayash ging het om drie leden uit één ‘grote familie uit Khan Younis in het zuiden van de strook. Hij noemde hun namen als Yahya Musatafa al-Laham en de broers Hamdi en Zakaria Hijazi al-Laham.

De Palestijnse bronnen gingen er vanuit dat het projectiel was afgevuurd door de Israeli’s. De Israëlische strijdkrachten ontkenden echter dat zij op schepen uit Gaza hadden geschoten. Kort geleden was nog een Palestijnse boot door Israëlisch vuur vernield, waarbij twee vissers gewond raakten. De Palestijnse mensenrechtenorganisatie het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) in Gaza liet later op de dag weten dat de boot mogelijk door een projectiel van ”het verzet” (lees Hamas) was getroffen. Hamas zei de zaak te zullen onderzoeken.

