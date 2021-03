Status van de vrouw in Irak op 8 maart 2021: terug naar de Middeleeuwen

De Internationale Vrouwendag van 8 maart is een goede aanleiding om de lezers te herinneren aan de miserabele toestand van de vrouwen in de “war on terror”. Ondanks de retoriek van het Westen over de ‘bevrijding van de vrouw’, werden vrouwenrechten in Irak sinds de invasie in 2003 serieus teruggeschroefd. 18 jaar later stelt criminoloog Dirk Adriaenssens vast dat mensenrechten niet gelden voor Iraakse vrouwen. “Voor hen is de invasie door de VS een catastrofe”.

Het Westen heeft islamfundamentalisme gebruikt om de seculiere, vooruitstrevende, onafhankelijke stromingen in de Arabische wereld te onderdrukken. De grootste slachtoffers van die VS-strategie in Irak zijn de vrouwen. Zij zijn hun verworven rechten kwijt.