Roerige 8 maart in México

In de tweede helft van 2020 zijn volgens denktank México Evalua vijf miljoen vrouwen in het land slachtoffer geworden van seksueel geweld. Naar gegevens van de Mexicaanse regering zelf zijn in 2020 939 vrouwen vermoord omdat ze vrouw waren (femicide, in geheel Latijns-Amerika een gruwelijk fenomeen). Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal gevallen van deze misdaad met 130%.

Hier een lange opname van de demonstratie in Mexico Stad van 8 maart, die over iets anders ging dan Nieuw Leiderschap en Meer Vrouwelijke Commissariaten. Een verkorte versie

Women across Mexico took to the streets to protest the crisis of violence they face on a daily basis https://t.co/lxfSvs4PJ0 pic.twitter.com/SjGRDNmMTv — Reuters (@Reuters) March 9, 2021

Er is een hoop gedoe over van (per definitie) rechts dat dit geweld is tegen geweld. Alleen is er geen mens beschadigd.