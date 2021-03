Bolsonaro vestigt nieuw record: ruim 2200 coronadoden op één dag

Mocht je denken dat Hugo de Jonge het niet al te best doet als coronabestijder: you ain’t seen nothing yet. De Braziliaanse president Bolsonaro vestigde gisteren een nieuw record met ruim 2200 coronadoden op één dag,

In sommige deelstaten is volgens CNN de situatie inmiddels zó erg dat patiënten buiten moeten wachten omdat de ziekenhuizen vol liggen. In 22 van de 26 deelstaten zijn de ziekenhuisbedden voor meer dan 80% bezet. In de deelstaat Santa Caterina staat de gezondheidszorg op instorten, de ic-units zijn inmiddels voor 99% bezet. In de buurstaat Rio Grande do Sul ís het systeem inmiddels ingestort. Alle ic-units in ziekenhuizen zijn volledig bezet. Mensen wachten buiten op opname op de intensive care.

Inmiddels blijft Bolsonaro volhouden dat er niks aan de hand is. Volgens de Braziliaanse president is Covid19 niet meer dan een ‘licht griepje’ en moeten Brazilianen wat minder klagen. Deelstaatgouverneurs die maatregelen afkondigen om de verspreiding van het virus te remmen, krijgen de wind van voren.

Bolsonaro’s sociaal-darwinistische retoriek blijft helaas niet zonder effect. Ook in Brazilië wonen heel wat asociale klootzakken (nee, Nederland is niet uniek), en al sinds de Kerst vinden er dagelijks feesten en bijeenkomsten plaats waar niemand zich aan welke regel dan ook houdt. Volgens artsen is dat de belangrijkste reden voor de snelle verspreiding van het virus.

Het gedrag van Bolsonaro en zijn aso-aanhang is ook voor het buitenland niet zonder risico’s. Volgens de WHO is de kans is groot dat in Brazilië nieuwe mutaties van het virus ontstaan, die besmettelijker zijn dan de oude varianten.

