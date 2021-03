Kortsluiting bij extreemrechtse wappies: Trump roept aanhang op zich te laten vaccineren

Donald Trump heeft Amerikanen opgeroepen zich te laten vaccineren. Op de extreemrechtse zender Fox News verklaarde Trump dat de vaccins veilig en effectief zijn. Zélf liet Trump zich kort voor zijn aftreden vaccineren.

Trump’s uitspraak is opmerkelijk, want normaal gesproken is de oud-president de eerste om de complottheorieën waar zijn aanhang verzot op is publiekelijk te omhelzen. Blijkbaar vond Trump dat hij hier niet onder uit kon, gezien de onthullingen over zijn eigen vaccinatie. Of misschien is er in de voormalige president nog een restantje menselijkheid aanwezig, wie weet. Benieuwd hoe de Nederlandse deplorables hierop zullen reageren.

Linken naar Fox News doen we niet – tenzij we Tucker Carlson af kunnen zeiken – dus dan maar een linkje naar CNBC:

