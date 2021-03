Boris Johnson breidt nucleair arsenaal uit

In 1957 nam het Verenigd Koninkrijk twee Polynesische eilanden onder vuur met waterstofbommen. Omdat Groot-Brittannië er nu natuurlijk wel erg alleen voorstaat en wie weet wat voor gevaren er opdoemen vanaf het continent wil het Toryregime de voorraad kernbommen met 40% verhogen.

Het VK heeft minder kernbommen in voorraad dan Rusland (zo’n 4300), de VS (3800) of China (320). Maar iedere kop van de VK wordt geschat op een explosiekracht van 100 kiloton. De Atoombom die op Hirosjima is gegooid was ongeveer 15 kiloton.

De kernbommen zouden worden opgeslagen in Schotland, waar de Trident-vloot van kernonderzeeërs is ondergebracht. De grootste partij van Schotland, de SNP, die onafhankelijkheid nastreeft, is sterk tegen de opslag, laat staan tegen uitbreiding.

“Een minimale, geloofwaardige, onafhankelijke nucleaire afschrikking, toegeschreven aan de verdediging van de NAVO, blijft van levensbelang voor het waarborgen van onze veiligheid en die an onze bondgenoten,”kraait een uitgelekte notitie waarin wordt uitgelegd waarom de uitbreiding van het arsenaal met 40% nodig heet te zijn.