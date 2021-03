Israelische soldaten schieten imam dood bij protest

Israelische militairen hebben vrijdag in het dorp Beit Dajan (ten oosten van Nablus) een man doodgeschoten tijdens een protest tegen de nederzettingen. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid openden de soldaten het vuur op een groep mensen die protesteerden tegen het feit dat nog meer land ten oosten van het dorp bedreigd wordt om te worden geconfisqueerd voor de uitbreiding van nederzettingen.

Daarbij werd de 45-jarige Atef Youssef Hanaysha door scherpe munitie in het hoofd getroffen. Hij werd in ernstige toestand door paramedici van de Palestijnse Rode Halve Maan naar een ziekenhuis in Nablus vervoerd. waar hij korte tijd later overleed. Hanaysha was de imam van de plaatselijke moskee.

Het Palestijnse protest was geweldloos volgens de organisatoren en ooggetuigen. De Israeli’s beschoten het met traangas en ”rubber” kogels. Maar op een bepaald moment werd er volgens een correspondent van Reuters met stenen naar twee soldaten gegooid. Die openden daarop het vuur. Het leger zei echter dat zij in de lucht hadden geschoten. Het zei niet te weten hoe de Palestijn was overleden.

Het dorp Beit Dajan (12 kilometer van Nablus met 4.700 inwoners) heeft al in 1971 en 1973 grote hoeveelheden van zijn land verloren aan de nederzettingen Hamra en Mehora. Het dorp is afhankelijk van de cultivatie van graan en fruitbomen als olijven, vijgen- en amandelbomen.