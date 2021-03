Israel pakt reismogelijkheid van Palestijnse minister af na bezoek aan ICC

Israel heeft zondag de VIP-kaart ingetrokken van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riyadh Malki. De mogelijkheid om naar het buitenland te reizen verviel daarmee. De kaart werd ingenomen toen de minister terugkeerde uit het buitenland en via de brug over de Jordaan de Westoever wilde binnengaan.Twee functionarissen van het ministerie die hem hadden vergezeld raakten ook hun VIP-kaarten en de bijpassende reismogelijkheid kwijt.

Malki was op bezoek geweest in Den Haag, waar hij donderdag een gesprek had met de aanklager van het Strafhof. Fatou Bensouda, over het onderzoek dat de aanklager inmiddels heeft geopend naar oorlogsmisdaden in Israel/Palestina. Malki had onder meer aangedrongen op een snelle behandeling.

Het innemen van de VIP-kaarten, die een voorkeursbehandeling garanderen bij grensovergangen en in het verkeer bij onder meer checkpoints, was de Israelische reactie op dit bezoek. De Israeli’s wilden duidelijk maken dat de Palestijnse Autoriteit best mag doen alsof zij zelfstandig een beleid voert, maar dat zij wel donders goed moet luisteren naar de Israelische bezetters over wat daarbij wel en niet is toegestaan. Om recht vragen bij een onafhankelijke rechter is daar duidelijk niet bij. Het Palestijnse ministerie wil nu een beroep doen op derde landen om tegen het Israelische gedrag stelling te nemen. De kansen dat dat wat zal uitmaken lijken echter vooralsnog niet zo groot.