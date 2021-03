Bristol stond opnieuw op zijn kop vrijdag

Duizenden demonstranten gisteravond in het Engelse Bristol, dezer dagen het epicentrum van protest tegen de nieuwe machtigingswet voor de politie die de Tories door het parlement jagen. In het protest tegen de Police, Crime, Sentencing and Courts Bill werden politieauto’s in de fik gestoken. Het wetsvoorstel beoogt het betreden van land een strafzaak te maken in plaats van een civielrechtelijke – een tweesnijdend zwaard doordat hierbij zowel demonstranten in het buitengebied als nomadische mensen het mikpunt zijn. De politie en het ministerie van binnenlandse zaken krijgen volmachten om demonstraties te verbieden.

Misschien de reden waarom het protest speciaal in Bristol zo sterk is: het “beschadigen” van beelden of monumenten wordt zeer strafbaar in de beoogde wet, men kan tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Bristol is beroemd geworden door het in de haven doen belanden van het beeld van slavenhandelaar Edward Colston vorig jaar.