De Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM investeren in bedrijven die nauwe banden hebben met de junta in Myanmar. Dat schrijft actiegroep Justice for Myanmar, dat de geldstromen van het militaire regime onderzoekt.

Het gaat volgens Justice for Myanmar om zo’n 2,3 miljard dollar aan investeringen. In het rapport staan de namen van twintig bedrijven waar Nederlands geld in gestoken wordt.

Berichtgeving door NOS