Barghouthi neemt met eigen lijst deel aan de Palestijnse verkiezingen

Marwan Barghouthi, de man die wordt beschouwd als de grootste rivaal van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, gaat met een eigen lijst deelnemen aan de Palestijnse verkiezingen. Het Palestijnse persbureau Ma’an News meldde dat de kringen rond Barghouthi woensdag een akkoord bereikten met Nasser al-Qidwa over het samengaan van hun twee lijsten. Eerder kwamen onder meer Shehab News en de krant Haaretz met vergelijkbare berichten. Nasser al-Qidwa, een oud-minister van Buitenlandse Zaken van de PA, een neef van Yasser Arafat en oud-vertegenwoodiger van de Palestijnen bij de VN, werd op 11 maart door Abbas uit de beweging al-Fatah gezet omdat hij tegen de wensen van Abbas met een aparte lijst wilde uitkomen.

Dat Barghouthi aan die aparte lijst deelneemt is explosief nieuws. Barghouthi, die onder meer commandant was van de Tanzim-eenheid van Fatah tijdens de Tweede Intifada en door Israel in 2002 tot vijf keer levenslang werd veroordeeld omdat mensen onder zijn bevel zouden zijn gedood, is erg populair onder de Palestijnen. Hij scoort al jaren veruit het hoogste in de opiniepeilingen als mogelijke opvolger van Abbas. In de gevangenis was hij in 2006 de voornaamste opsteller van een document dat deels een verzoening tussen de bewegingen Fatah en Hamas tot stand bracht en hij was, in ieder geval tot voor kort, een voorstander van een akkoord met Israel over een twee-statenoplossing. De Fatah-beweging die voor deze verkiezingen veel moeite deed om met een eenheidslijst uit te komen, oefende onder andere tevergeefs veel druk uit op hem en al-Kidwa om niet afzonderlijk deel te nemen. Voor Israel is Barghouthi een andersoortig probleem. Met zijn gematigde standpunten is hij hun meest gevreesde politieke gevangene. Verschillende malen kwam bij gevangenenruilen zijn vrijlating aan de orde, maar wist Israel dat tegen te houden.

Het plan is om de Palestijnse verkiezingen in drie fasen te houden,. Op 22 mei wordt gestemd voor het Palestijnse parlement, op 31 juli zijn er presidentsverkiezingen en op 31 augustus zal een nieuwe Nationale Palestijnse Raad worden gekozen, het parlement van de PLO. Maar voorlopig is dat niet veel meer dan het plan. Er is namelijk veel onzekerheid of de verkiezingen wel kunnen doorgaan. Een belangrijk probleem is Oost-Jeruzalem. Voor de Palestijnse Autoriteit is het een absolute voorwaarde dat de Palestijnen die daar wonen kunnen deelnemen. Maar Israel dat Oost-Jeruzalem in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd, is daar even absoluut tegen. De Palestijnse premier Shtayyeh deed woensdag een beroep op de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op Israel om de verkiezingen in Oost-Jerzalem toch toe te staan, net zoals bij de laatste Palestijnse verkiezingen in 2006.

Een andere dreiging is dat Israel erg bang is dat deze verkiezingen best wel weer, zoals in 2006, gewonnen zouden kunnen worden door Hamas en daarom haar best doet ze tegen te werken. De krant Haaretz meldt vandaag dat de leider van de Israelische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth, Nadav Argaman, begin maart een bezoek bracht aan president Abbas om hem onder druk te zetten om om die reden de verkiezingen niet door te laten gaan. Abbas zou hem echter boos hebben toegevoegd: ”Ik ben niet in je dienst”. Eerder was er ook al een bericht van Haaretz-journaliste Amira Hass dat de Shin Bet kopstukken van Hamas onder druk had gezet om niet aan de verkiezingen deel te nemen. Israel zou er voor kunnen zorgen dat zij dan van hun familie zouden worden gescheiden. Tijdens zijn bezoek probeerde Argaman volgens Haaretz Abbas ook te overreden af te zien van het doorzetten van de klacht van de PA tegen Israel bij het Internationale Strafhof. Argaman deigde dat Israel de afdracht van belastingen wel weer eens zou kunnen stopzetten. Ook zei hij dat geval Israel misschien ook een klacht zou kunnen indienen tegen de PA. Abbas zou hierop hebben geantwoord dat wat hem betreft hij en Argaman in dat geval best een cel zouden kunnen delen.

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist