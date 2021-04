Afgevaardigde Matt Gaetz (R) in grote problemen met justitie

Republikeins afgevaardigde Matt Gaetz (Florida) dreigt in grote problemen te komen met de wet. Die problemen zijn een gevolg van een onderzoek naar een (politieke) vriend van hem, Joel Greenberg, die overigens zelf als belastinginspecteur behoorlijk onvoorstelbare dingen geflikt heeft waarvoor hij momenteel in afwachting van zijn proces in de bak zit:

Within days of taking office, he fired three employees who had supported his predecessor and began spending more than $1.5 million in taxpayer money on personal expenses, including guns, ammunition, body armor and a drone, as well as on computers for his own cryptocurrency venture, a county audit later revealed.

The following year, according to The Orlando Sentinel, Mr. Greenberg posted a photograph of himself on social media with Milo Yiannopoulos, a right-wing personality who has a history of making racist remarks. The newspaper also detailed Mr. Greenberg’s own misogynist and anti-Muslim comments on Facebook. (New York Times)