Linkse buitenstaander krijgt meeste stemmen in Peru

De uitslagen van de presidentsverkiezingen in Peru geven aan dat een als links beschreven kandidaat, die als kansloos werd gezien, de grootste voorsprong heeft, wat evenwel op nog geen 20% neerkomt. Maar bij de nog steeds voorlopige uitslag is hij al niet meer in te halen. Vermoedelijk is de dochter van de gevangen zittende autocraat Fujimori de tweede, dan zou er in juni een tweede ronde tussen deze kandidaten met de meeste stemmen komen.

Over Pedro Castillo, de nr. 1 in de uitslag, schreef De Wereld Morgen voor de verkiezingen:

Pedro Castillo is leider van de “rondas campesinas” (soort boerenwacht) in Cajamarca. Tot voor kort een nobele onbekende, maar hij haalt nu succes met beloftes van harde straffen tegen criminelen, corrupte politici en Venezolaanse vluchtelingen. Daar krijg je als Peruaan geen beter onderwijs of gezondheid van, maar het lenigt de frustraties en bezorgt wat leedvermaak. Castillo verkoopt zich als radicaal-links, maar is als ouderwetse macho radicaal tegen vrouwenrechten. Hij wordt nu gretig opgevoerd in alle rechtse media om kritiek te spuien op Mendoza en die aldus uit de tweede stemronde te houden, wat ook wel zijn belangrijkste doelstelling lijkt.

Veronica Mendoza, hier als de progressiefste kandidaat gezien, zou feministe zijn maar ook neoliberale, Castillo antifeminist maar van plan de mijnbouwsector en openbare voorzieningen te nationaliseren. Dat laatste zal Washington ongetwijfeld niet behagen.

