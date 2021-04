Samenwerking Trumpcampagne met Russen bevestigd

Het was ten tijde van het onderzoek door Robert Mueller al ter sprake gekomen, dat campagneleider Paul Manafort tijdens de verkiezingscampagne van 2016 peilingsinformatie van de Republikeinen gedeeld had met Konstantin Kilimnik, een werknemer van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Van Trump is bekend dat hij heeft gezegd dat Manafort zijn presidentschap zou kunnen beëindigen als hij teveel losliet, vandaar dat Manafort dan ook gepardonneerd is door Trump.



Wat sterk vermoed werd, maar niet vaststond, is nu bevestigd in een document van het Amerikaanse Ministerie van Financiën met betrekking tot te treffen sancties tegen Rusland: dat Kilimnik die informatie inderdaad doorgegeven heeft aan de Russische inlichtingendiensten. Alhoewel er in het document of door de regering Biden vooralsnog geen bewijs voor deze bewering wordt aangevoerd, zou indien waar hiermee wel de door Trump zo hevig ontkende samenwerking (“No collusion!”) met Rusland in zijn verkiezingscampagne zijn aangetoond.

“The revelation, made public in a Treasury Department document announcing new sanctions against Russia, established for the first time that private meetings and communications between the campaign officials, Paul Manafort and Rick Gates, and their business associate were a direct pipeline from the campaign to Russian spies at a time when the Kremlin was engaged in a covert effort to sabotage the 2016 presidential election.” (New York Times)