Fossiele exploitanten azen op Groenland

Men kan de smeltende ijskap van het Noordpoolgebied zien als een ramp die alles en iedereen bedreigt. Men kan er ook een winstmodel in zien, wat beter past bij de doodscultus van het kapitalisme. Hoezo stoppen met fossiele brandstoffen? Er kan nu geboord worden naar aardolie in het Noordpoolgebied: Alaska vrijgegeven onder Trump, en nu staan met name Chinese oliemaatschappijen (die tot nu toe niet bij de Zeven Zusters hoorden) klaar om toe te slaan op Groenland. De zuidpunt van het grootste eiland van de wereld is beschikbaar voor boren en mineralenwinning nu de ijskap verdwenen is of verdwijnt.

Ook wordt Groenland gezien als een winplaats voor uranium en wat “zeldzame aarde” wordt genoemd (dit begrip wordt in de nieuwsberichten niet nader toegelicht).

Verkiezingen in Groenland eerder deze maand zijn gewonnen door de echt groenlinkse onafhankelijkheidspartij Inuit Ataqatigiit die tegen de exploitatie van mineralen is. Het is afwachten of de partij de macht gegund zal worden de herkolonisatie van het eiland tegen te houden.

Novara Media