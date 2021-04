Onlusten in Jeruzalem breiden zich verder uit

De onlusten in Jeruzalem hebben zich zaterdagavond en -nacht uitgebreid naar de Westoever en Gaza. Er bestaat vrees dat zij de aanleiding kunnen gaan vormen voor een verdere uitbreiding van het conflict. Zaterdagavond waren er nieuwe botsingen van de Jeruzalemse politie met Palestijnen bij de Damascus Poort (Bab al-Amoud). Daarbij vielen volgens de Palestijnse Rode Halve Maan 20 Palestijnse gewonden, van wie er vier in een ziekenhuis belandden.

De onrust breidde zich zaterdagavond verder uit naar het checkpoint tussen Jeruzalem en Ramallah bij Qalandiya, waar honderden de politie bestookten met stenen, vuurwerk en molotov-cocktails. Hier vielen volgens de Rode Halve Maan 13 gewonden. Twee anderen vielen bij het DCO-checkpoint ten noorden van Ramallah. Ook verder waren er op de Westoever diverse andere manifestaties. Zo werd er in Jenin bij het Jalameh-checkpoint met stenen gegooid naar de politie en werden vuilnisbakken in brand gestoken, en waren er botsingen bij het Huwara-checkpoint bij Nablus, en in Hebron bij de Bab al-Zawiyeh waar de ”grensovergang” is tussen het door Israeli’s bezette gedeelte en de rest van de stad.

Eveneens vrijdagnacht werden er 36 raketten afgevuurd vanuit Gaza in de richting van Ashkelon, en de dorpen Sderot, Eshkol, Sdot Negev, Sha’ar Hanegev en Hof Ashkelon. Israelische afweer onderschepte er zes, maar de rest beschadigde enkele huizen en auto’s. Ook deze raketten hielden verband met de rellen in Jeruzalem. Zondagmorgen werden er opnieuw twee afgevuurd, waarvan er één werd neergehaald. De politie meldde intussen dat er zaterdagnacht 17 nieuwe arrestaties waren verricht, meest mensen die stenen, vuurwerk of molotov-cocktails hadden gegooid. De districtscommandant van Jeruzalem, Turgeman, voegde eraan toe dat er intussen 159 mensen zijn opgepakt, en dat 54 van hen worden verdacht van ”racistische motieven”. Vrijwel alle arrestanten zijn moslim, voegde hij eraan toe. Dat was een opmerkelijke toevoeging, want de relletjes begonnen met verboden van de politie aan Palestijnen bij het begin van de vastenmaand Ramadan om samen te komen na het gebed in de Aqsa-moskee, of – wat traditioneel altijd gebeurde – te gaan zitten op de trappen op het plein bij de Damascus Poort. Dat soort verboden leek minder ingegeven door de wens om corona tegen te gaan dan om op de gebruikelijke Israelische manier het Palestijnse leven en religieuze uitingen zoveel mogelijk de kop in te drukken.

Er waren daarna wat incidenten, onder meer van Palestijnse jongeren (intussen allemaal opgepakt) die orthodoxe joden lastig vielen en de beelden daarvan op TikTok zetten. Maar de echte botsingen begonnen pas donderdagavond, na een mars van zo’n 300 joodse jongeren van de racistische Lehava-beweging door Jeruzalem, waarbij ”Dood aan de Arabieren” werd geroepen en op diverse plaatsen in Jeruzalem huizen van Palestijnen werden aangevallen, volwassenen en kinderen werden bedreigd en verwond en auto’s werden beschadigd. De aanhang van de Lehava-beweging is grotendeels hetzelfde als die van de anti-Arabische en fascistische Kach-beweging, die in de jaren ’90 was verboden, maar tegenwoordig weer in het Israelische parlement zit. De opmerking van de politie dat er vrijwel alleen moslims met ”racistische motieven” zijn opgepakt, roept daarom de vraag op waarom de Lehava-jongeren blijkbaar vrijuit zijn gegaan. Waarschijnlijk zijn de Israelische autoriteiten zoals meestal nagenoeg blind voor racisme van joodse kant en worden uitingen van verzet van de Palestijnen toegeschreven aan racistische of terroristische motieven.