Bouw muur aan Mexicaanse grens gestopt

Het stompzinnigste idee van Trump, op het injecteren met bleekmiddel tegen Covid-19 na dan, was wel het bouwen van De Muur aan de Mexicaanse grens waarvoor Mexico dan zou gaan betalen. Omdat ten eerste lang niet iedereen over land binnenkomt en ten tweede volstrekt onduidelijk was waarom Mexico aan deze waanzin mee zou doen, wat ze dan ook niet gedaan hebben.



Hij kreeg er dan ook geen voldoende steun voor, zelfs niet van de op dat moment nog in de meerderheid verkerende Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Om het Congres te kunnen omzeilen riep Trump de situatie aan de Mexicaanse grens uit tot noodtoestand, waarna het per executive order mogelijk was geld dat voor defensie bestemd was naar zijn idiote muurproject te sluizen.



Executive orders zijn in principe wat wij hier bestuursbesluiten noemen, maar kunnen in de Verenigde Staten veel breder ingezet worden. Hier zijn ze slechts bedoeld om wetswijzigingen al door te kunnen voeren voordat alle ondergeschikte wetten ook eindelijk aangepast zijn, maar in de Verenigde Staten worden ze vaak eenvoudigweg gebruikt om buiten het Congres om maatregelen door te kunnen voeren.



De Amerikaanse democratie is officieel dan wel de oudste ter wereld, maar wellicht vanwege de wet van de remmende voorsprong ook een van de meest gemankeerde. De regering lijkt er altijd wel allerlei buitenissige mogelijkheden ter beschikking hebben om het Congres te kunnen omzeilen – zoals in dit geval de noodtoestand die in 2019 door Trump uitgeroepen werd. Het nadeel van die executive orders is dat ze door een volgende regering ook zonder meer weer afgeschaft kunnen worden, wat nu dan dus ook gebeurt. In elk geval wordt nu alles wat met geld dat voor defensie bestemd was betaald stopgezet.

The Biden administration said Friday it has canceled border wall projects paid for with funds diverted from Defense Department accounts, a widely expected move that follows Biden’s decision to suspend construction activity on President Donald Trump’s signature project. (Washington Post)

Nu is het niet zo dat de huidige regering de grenzen gelijk grootmoedig en wagenwijd openzet voor vluchtelingen, ook al proberen de Republikeinen dat natuurlijk wel zo af te schilderen. Wel heeft men aangekondigd de gescheiden ouders en kinderen die zich aan de grens meldden weer te willen herenigen, alhoewel dat vooralsnog gecompliceerd lijkt te worden door de chaos die er onder Trump is aangericht.

(Foto: Photo by Max Böhme on Unsplash)