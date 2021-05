Israeli’s schieten Palestijnen dood die een aanval zouden hebben willen uitvoeren

Israelische militairen hebben vrijdagmorgen twee Palestijnen doodgeschoten en een derde ernstig gewond. Dat gebeurde bij het militaire kamp Salem bij Jenin op de Westoever. Volgens Israelische bronnen zaten de drie in een auto en wilden zij een aanval met een (handgemaakt Palestijns) vuurwapen uitvoeren. Zij zouden op de basis hebben geschoten. Palestijnse veiligheidsbronnen konden alleen bevestigen dat de Israeli’s het vuur openden.

Twee inzittenden werden gedood, de derde werd naar een ziekenhuis in Afula vervoerd. Geen van de drie is geïdentificeerd. Een ambulance van de Palestijnse Halve Maan werd onder dreiging met vuurwapens gedwongen zich terug te trekken. Palestijnse journalisten werden eveneens op een afstand gehouden, er werd met rubbelkogels en traangas het vuur op hen geopend.

Er waren geen Palestijnse getuigen bij de gebeurtenis, zodat de Israelische lezing de enige versie is van wat er gebeurd is. Hopelijk zal de een of andere mensenrechtenorganisatie later verslag kunnen uitbrengen.

Het bericht van deze aanslag komt een kleine week na een aanslag door een Palestijnse schutter waarbij drie Israelische studenten van een yeshiva in de nederztting Itamar werden neergeschoten (één van de drie is inmiddels overleden) en twee dagen nadat een 16-jarige jongen in het dorp Odla bij Nablus werd gedood met een schot in de rug. De gebeurtenissen spelen zich ook af tegen de achtergond van oplopende spanningen in Jeruzalem. Aan de ene kant is er de naderende ”Jeruzalem dag” waarbij rechtse Israeli’s en kolonisten ieder jaar optochten met Israelische vlaggen door de Palestijsne wijken van de stad houden om de Palestijnen te provoceren. Aan de andere zijn er al meer dan een week voortdurende spanningen in de Oost-Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah, waar vier gezinnen die er al 70 jaar wonen uit hun huizen dreigen te worden gezet om plaats te maken voor kolonisten, en waar begin volgende maand nog eens drie gezinnen hetzelfde lot wacht. Betogingen van Palestijnen en linkse Israeli’s in de wijk worden regelmatig uit elkaar geslagen door de politie en betogers worden opgerpakt, terwijl er ook botsingen zijn tussen de betogers en de fascistische parlementariër Itamar ben Gvir, die intussen in een tent een soort tijdelijk hoofdkwartier heeft opgeslagen in Sheikh Jarrah, als steun aan de kolonisten.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: By Padres Hana – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8134770