Na politieoptreden: 205 Palestijnse gewonden in Jeruzalem

Bij hevige botsingen op het terrein van de Aqsa-moskee in Jeruzalem tussen gelovigen en de politie zijn vrijdagavond 205 Palestijnen gewond geraakt. Van die gewonden zijn 88 mensen opgenomen in ziekenhuizen, meldde de Palestijnse Rode Halve Maan. Tenminste één gewonde verloor een oog, twee liepen ernstige hoofdwonden op en twee anderen gebroken kaken. De meeste gewonden liepen verwondingen op aan hoofd en gezicht door zogenoemde ”rubber” kogels (bestaande uit stalen kernen met een rubber omhulsel) en fragmenten van stungranaten. Ook 17 politieagenten raakten gewond, van wie één enigszins ernstig. Hij kreeg een steen tegen zijn hoofd.



De rellen braken uit nadat Israel een zware politiemacht op en rond het terrein van de Aqsa-moskee had geposteerd, waar tenminste 70.000 mensen het laatste vrijdagavondgebed van Ramadan hadden bijgewoond en bleven plakken om te demonstreren tegen de dreigende uitzetting van (in totaal) een zevental gezinnen uit hun huizen in de Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah. Zij moeten waarschijnlijk op grond van racistische Israelische wetten hun huizen uit om plaats te maken voor kolonisten. In Sheikh Jarrah zijn al langere tijd demonstraties tegen de uitzettingen gaande.



Op een gegeven moment begonnen de Palestijnen (tussen wie eerder op de dag ook de nodige vlaggen van Hamas zichtbaar waren geweest) met flessen, stenen en stoelen naar de politie te gooien. De politie kwam vervolgens in actie, waarop een totale chaos ontstond. Onder meer drongen de agenten door binnen de Aqsa-moskee zelf, waar ze het vuur openden met rubberkogels en stungranaten. Gewonden konden niet onmiddellijk worden afgevoerd, zodat de Rode Halve Maan op het terrein een noodhospitaal inrichtte. Ook in de wijk Sheikh Jarrah zelf vielen overigens gewonden. Daar vielen kolonisten de demonstranten aan, die een maaltijd hadden georganiseerd. Ook de politie kwam in actie tegen de demonstranten met onder meer bereden agenten. Tenminste twee mensen raakten gewond.

De gebeurtenissen werden scherp veroordeeld door de Palestijnse president Abbas, die Israel verantwoordelijk hield en door Jordanië. De EU, de VS en de Verenigde Naties toonden zich bezorgd. Afkeurende reacties waren er verder uit Turkije, Kuwait, Egypte, Saudi-Arabië, en Qatar. (Israels bondgenoten de VAE en Bahrain lieten niets van zich horen). Hamas-leider Haniye riep vanuit de Gazastrook Israels premier Netanyahu op om ”niet met vuur te spelen”. Voor vandaag (zaterdag) is opgeroepen tot een nieuwe Palestijnse demonstratie. Verder wordt zondagavond Lailat al-Qadr gevierd, de avond waarop het moment herdacht wordt dat Mohammed de Koran ontving. Bij die gelegenheid zullen opnieuw tienduizenden gelovigen in Jeruzalem samenkomen. De daaropvolgende maandag is het ”Jeruzalem dag”, waarop traditioneel rechtse Joden en kolonisten door Palestijns Jeruzalem trekken en de Palestijnen uitdagen.

Maandag is verder ook de uitspraak te verwachten van het Israelische hooggerechtshof over een laatste verzoekschrift in de zaak van de uitzettingen in Sheikh Jarrah. De bewoners hebben donderdag geweigerd een voorstel van het hooggerechtshof te overwegen om een ”compromis” met de kolonisten te sluiten, waarbij de huizen niet meteen worden overgedragen, maar na hun dood niet naar hun eigen erfgenamen, maar naar de kolonisten zouden gaan. Zij weigerden welke aanspraken van de kolonisten dan ook te erkennen. Die zijn gebaseerd op het feit dat de grond waarop hun huizen staan vóór de stichting van Israel in 1948 eigendom was van een joodse religieuze instelling. Er zijn kortom volop gelegenheden voor nieuwe botsingen en een verder uitbreiding van het geweld.

(Foto: Stacey Franco on Unsplash)