Opnieuw 100 gewonden in Jeruzalem, betogingen in Gaza en Palestijnse steden in Israel

Zaterdagavond en zondagmorgen zijn voor de tweede achtereenvolgende avond gevechten van Palestijnen met de politie in Jeruzalem uitgebroken. Nadat vrijdagavond al 205 mensen gewond waren geraakt, zijn er opnieuw tenminste 100 gewonden gevallen. De gebeden van Laylat al-Qadr, een van de belangrijkste nachten van de islamitische kalender, verliepen zonder incidenten. Maar erna waren er botsingen op de Haram al-Sharif, in de Oude Stad en bij de Damascus Poort. Volgens de politie gooiden de betogers met vuurwerk en andere voorwerpen. Volgens de betogers was het meer de politie die begon. Negentig mensen werden zaterdagavond gewond, van wie er 14 werden opgenomen in het geïmproviseerde ziekenhuis in de buurt van de Aqsa-moskee, volgens de Rode Halve Maan. De politie weigerde opnieuw ambulances van de Rode Halve Maan naar de Damascus Poort te rijden. In de Oude Stad werden ook 29 mensen gearresteerd.

De spanning werd vergroot doordat een groep rechtse Joden door de Oude Stad marcheerde en onderwijl onder meer het lied “‘Jerusalaiem shel zahav” (Jeruzalem van goud) liep te zingen. Zondagmorgen waren er nieuwe clashes. Mensen die de nacht op het terrein van de Aqsa-moskee hadden doorgebracht betoogden onder meer met Palestijnse vlaggen. De politie greep in en daarbij vielen opnieuw tien gewonden, van wie er twee in het ziekenhuis moesten worden behandeld.

Behalve op en rond het terrein van de Aqsa-moskee waren er ook botsingen in de wijk Sheikh al-Jarrah zelf. De politie sloeg daar een geïmproviseerd kamp uit elkaar dat betogers er de afgelopen dagen hadden neergezet en arresteerde een aantal mensen.

De betogingen werd kracht bij gezet doordat in Gaza ook tientallen (volgens sommigen 450) mensen demonstreerden bij het grenshek. Er werden zogenaamde vuurballonnen opgelaten die zeker tien branden veroorzaakten in Israel. Ook werd een raket op Israel afgevuurd die in open terrein neerkwam. Israel reageerde met een luchtaanval op een militaire post in Gaza. Zaterdag waren er ook betogingen uit sympathie met de Palestijnen in Jeruzalem in diverse Palestijnse steden in Israel, waaronder Nazareth, Umm al-Fahm en Tamra.

Zaterdag had de politie geprobeerd Israelisch-Palestijnse deelnemers aan de gebeden op de Haram al-Sharif tegen te houden, door bussen op de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem tot stoppen te dwingen. De Palestijnen blokkeerden daarop ook de andere weghelft, die van Jeruzalem naar Tel Aviv leidt, voor alle verkeer. De politie liet de bussen daarna weer doorrijden. Zij beweerde dat zij alleen sommige mensen eruit had willen halen. Enkele honderden Palestijnen zetten intussen hun tocht naar Jeruzalem te voet voort.

De gebeurtenissen, en vooral ook de komende etnische ontruiming van vier huizen in de wijk Sheikh al-Jarrah, werd opnieuw door diverse landen en bekende personen veroordeeld. Daaronder waren nu ook de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, landen die niet zo lang geleden vredesakkoorden met Israel sloten, de zogenoemde ”Abraham akkoorden”.

Maandag zijn er nieuwe ongeregeldheden te verwachten. Het hooggerechtshof doet dan uitspraak in de zaak van de ethnic cleansing van vier Palestijnse huizen in Sheikh Jarrah ten behoeve van joodse kolonisten en bovendien is het dan ”De Dag van Jeruzalem”, een dag waarop (ultra) rechtse Joden door de Palestijnse wijken van de stad plegen te marcheren met een woud van Israelische vlaggen en onder het roepen van nationalistische leuzen en het zingen van dito liederen.

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist