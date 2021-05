Nieuwe aanvallen politie Jeruzalem: weer 250 gewonden, bombardementen op Gaza

De politie in Jeruzalem heeft voor de derde achtereenvolgende dag een razzia uitgevoerd op de Haram al-Sharif. Daarbij werd ook binnen de Aqsa moskee geschoten met traangas, stungranaten en schuimkogels, ook dat was al eerder vertoond. Het tafereel dat binnen een religieuze instelling mensen worden achtervolgd, in elkaar geslagen of met dit soort tuig bestookt komt vaker voor in Israel, maar is in de meeste landen totaal onbekend. In Nederland is het interieur van een kerk bijvoorbeeld verboden terrein voor de politie.

Volgens de laatste berichten (onder meer op Twitter) zijn er tenminste 250 Palestijnse gewonden. Zo’n 80 van hen zouden in diverse ziekenhuizen zijn beland. Een paar van hen zijn ernstig gewond. De politie hield – zoals ook op eerdere dagen – ambulances en personeel van de Rode Halve Maan zoveel mogelijk weg van de gebeurtenissen zodat hulpverlening niet altijd mogelijk was. De politieaanval was zonder meer een ernstige provocatie die een al uiterst gespannen sfeer nog verder liet escaleren. Volgens de politie was de aanval echter nodig omdat de Palestijnen op het terrein van de Aqsa-moskee met stenen waren gaan gooien.

Duidelijk was dat de de politie probeerde het terrein schoon te vegen. Volgens Haaretz waren er ongeveer 8.000 Palestijnen in en rond de moskee. Tegelijkertijd hield de politie ook ongeveer 150 rechtse joden tegen die probeerden het terrein te bestormen via de Mughabi opgang. De joden houden vandaag – als er geen stokje voor wordt gestoken – hun triomfantelijke rondgang met vlaggen in het bezette Oost-Jeruzalem ter gelegenheid van de verjaardag van de verovering ervan in 1967. Zondagavond was het ook mis in de wijk Sheikh al-Jarrah, waar de politie losging op demonstranten tegen de dreigende etnische zuivering van vier gezinnen die hun huis dreigen uit te moeten om het over te dragen aan kolonisten. Er vielen ook daar gewonden, ook werd een aantal mensen gearresteerd. Vandaag zou het Israelische hooggerechtshof een laatste uitspraak hebben gedaan over de ontruiming, maar in het licht van de gespannen toestand is die uitspraak gisteren voorlopig uitgesteld.

Ook in Gaza is het mis. Israel heeft daar maandagmorgen gebombardeerd in Beit Lahia, Deir al-Balah en Rafah, terwijl de grensovergang Erez werd gesloten. Het was het Isarelische antwoord op het afschieten van een paar raketten op Israel. En die waren weer een reactie op het optreden van de Israelische politie in Jeruzalem.