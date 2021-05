Nu 83 doden in Gaza, clashes tussen Palestijnen en joden in heel Israel

Israel en Gaza hebben op deze eerste dag van Eid al-Fitr (het Suikerfeest) hun wederzijdse aanvallen niet gestaakt. In de nacht van woensdag op donderdag is het dodental in Gaza opgelopen tot 67. (inmiddels opgelopen naar 83). Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn 17 van de slachtoffers minderjarig. Er zijn 388 gewonden Het Shifa ziekenhuis in Gaza-stad meldde dat een aantal slachtoffers was omgekomen door verstikking, mogelijk door gas. Dat wordt onderzocht.

In Israel is het dodental opgelopen tot zeven. In Sderot werd een vijfarig jongetje gedood door een granaatscherf die een versterkt huis binnendrong door een raam. De grensstreek kreeg donderdagmorgen een nieuwe lading raketten over zich heen nadat Israel woensdagavond voor de derde maal een hoog gebouw had vernield: de Shorouq-toren. De toren was het hoogste gebouw van Gaza, Het herbergde onder meer Shorouq televisie en diverse andere (media) kantoren. Ook was het een woontoren van burgers. Andere gebouwen die werden vernield waren onder meer een gebouw van een Islamitische bank, het kantoor van de interne veiligheidsdienst, andere regeringsgebouwen en woonhuizen van kopstukken van Hamas en de Islamitsiche Jihad.

Israel heeft het inkomend vliegverkeer op de luchthaven Ben Gurion omgeleid naar Eilat in het zuiden nadat nieuwe ladingen raketten op het centrum waren gericht. Diverse internationale luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten op Israel opgeschort.Ook werd een boorplatform van Chevron voor de kust bij Ashdod gesloten, nadat Hamas had gedreigd het te zullen beschieten. In Petah Tikva werd een huis volledig vernield door een voltreffer. Er vielen daarbij vijf gewonden. Volgens het Israelische leger waren er woensdagochtend in totaal 1.160 raketten op Israel afgeschoten, waarvan een 240-tal in Gaza of in zee was terechtgekomen. Israel heeft tenminste 600 doelen in Gaza gebombardeerd

De VS hebben woensdag een afgezant naar Israel gestuurd om te proberen te bemiddelen. President Biden belde met premier Netanyahu en verklaarde (zoals de meeste westerse regeringsleiders) dat hij de rakettenregen van Hamas scherp veroordeelt en dat Israel ‘het recht heeft zich te verdedigen’. Dergelijke opemerkingen zijn vermoedelijk geen aanmoediging aan het adres van Hamas om in te binden. Biden deed niettemin een beroep op Netanyahu de spanning te verminderen. Of Israel daartoe bereid is, is onduidelijk. Het Israelische leger heeft grondtroepen bij de grens met Gaza samengetrokken en er zijn voorbereidingen gaande voor een invasie. Een leider van Hamas, het plaatsvervangend hoofd van het politbureau Saleh al-Arouri, meldde dat een aantal landen, waaronder Rusland en Egypte, Hamas had benaderd voor bemiddeling. Hamas was bereid tot een bestand, zei Arouri, maar alleen als Israel de uitzettingen in Oost-Jeruzalem stopzet en ophoudt de gelovigen op het terrein van de Aqsa-moskee lastig te vallen. Israel had de bemiddeling afgewezen.

Intussen zijn in de nasleep van de spanningen in Jeruzalem die tot de vijandelijkheden hebben geleid, ook in meerdere Israelische steden rellen uitgebroken die misschien als rassenrellen zijn te karakteriseren. In de gemengde stad Lod, waar maandag een demonstrerende Arabische man werd doodgeschoten, was het het heftigst. Palestijnse inwoners van de stad staken van alles in brand en plunderden, terwijl een aantal joden en Palestijnen gewond raakte bij vechtpartijen. De regering heeft er 500 man grenspolitie op afgestuurd en een uitgaansverbod afgekondigd. In Akko werd een joodse man zwaar afgetuigd door een menigte Palestijnen, nadat de politie Palestijnse winkeliers de raad had gegeven hun winkels te sluiten omdat er ‘extremisten’ op hen afkwamen. In Bat Yam werd een chauffeur uit zijn auto gesleurd en door joodse extremisten bijna doodgeslagen. Later zou zijn gebleken zijn dat hij joods was. Eerder werden in Bat Yam etalageruiten ingeslagen en winkels vernield. Verder waren er incidenten waarbij Palestijnen door joden werden aangevallen in Or Akiva (in het noorden), in Jeruzalem op de Mahane Yahuda markt, in Tiberias, in de Arabische stad Tamra (waar een joodse man werd gestoken), in Haifa (waar een Palestijnse chauffeur een joodse menigte tegenover zich vond) en in het Bedoeïenenstadje Hura in het zuiden, waar een politiebureau in vlammen opging. Minister Gantz meldde dat hij versterkingen van de politie had opgeroepen.

Daarnaast waren er ook overal op de Westoever demonstraties die hard de kop werden ingedrukt. Volgens het persbureau Wafa waren er zeker 30 gewonden, van wie 22 werden gewond door scherpe munitie. Er waren botsingen in Yatta, Beit Umar, Hebron, Bethlehem, en in het noorden bij Nablus in de dorpen Deir Sharaf, Beita en Huwwara. Haaretz meldde daarnaast ook 51 gewonden in Jeruzalem. Als klap op de vuurpijl meldde The Times of Israel dat twee mannen die een paar dagen geleden in hun auto werden neergeschoten bij de Tapuah kruising in het noorden van de Westoever, omdat zij ”een aanval op militairen wilden uitvoeren”, twee ongewapende leden van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit waren. Eén van de twee, Ahmad Daraghme, overleed. Zijn collega ligt zwaar gewond in het ziekenhuis.

(Dit bericht verscheen eerder bij Abu Pessoptimist)

(Afbeelding: video still Guardian)