Dodental Gaza naar 119, negen in Israel, rassenrellen niet onder controle

Het dodental van de Israelische aanvallen op Gaza is vrijdagmorgen gestegen tot 119, zo heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Onder hen zijn tenminste 28 kinderen en 19 vrouwen. Er zijn ongeveer 830 gewonden.

Aan Israelische kant liep het aantal doden op tot negen. Twee vrouwen kwamen om. Een 50-jarige vrouw overleed na te zijn gewond tijdens een run naar de schuilkelder, een 87-jarige vrouw stierf na te zijn gevallen tijdens het lopen naar de schuilkelder.

Vanuit Gaza zijn nu zo’n 2.000 raketten op Israel gelanceerd. Israel heeft vannacht de intensiteit van de bombardementen, vooral op Noord-Gaza, nog opgevoerd. Volgens The Times of Israel voerden 160 vliegtuigen donderdag rond middernacht in 40 minuten 450 raketaanvallen uit op een tunnelnetwerk in Noord-Gaza.

De coalitie die was gesmeed om Netanyahu te laten opvolgen door een kabinet zonder de Likud, is definitief uiteen gevallen. Naftali Bennett van de rechtse Yamina partij (7 zetels) liet weten dat onder de omstandigheden waarbij joden en Arabieren in Israel op de vuist zijn gegaan, samenwerking met een Arabische partij (de Ra’am fractie) onmogelijk is. Hij is coalitiebesprekingen met de Likud begonnen.

Israel is intussen de controle nog steeds volledig kwijt over de rassenrellen die tussen joden en Arabiren worden uitgevochten. In Jaffa werd een 19-jarige soldaat door een groep Palestijnen ernstige gewond. In Lod, de gemengde stad waar intussen een noodtoestand is uitgeroepen en een uitgaansverbod is afgekondigd, ging een synagoge in vlammen op en werd een joodse medisch hulpverlener gematigd ernstig gewond door een schotwond. In de Arabische stad Umm al-Fahm moest een joods gezin met drie kinderen worden ontzet door de politie. In Akka werd een joods hotel zwaar beschadigd.

In Be’er Sheva riepen joodse extremisten mensen op om Arabieren aan te vallen en hun zaken te vernielen. Hetzelfde gebeurde in de gemengde stad Ramle. Daar werden joden opgeroepen hun keppeltje en tallit (gebedsmantels) mee te brengen, de politie zou ze niets doen. La Familia, de beruchte groep van racistische supporters van de voetbalclub Beitar, riep eveneens zijn volgelingen op met wapens de Palestijnen te lijf te gaan. Minister Gantz heeft extra reservisten van de grenspolitie opgeroepen, maar daarvan is nog maar de helft komen opdagen. Niettemin werden er toch zo’n 400 arrestaties verricht. Volgens woordvoerder Micky Rosenfeld van de politie waren dat vooral Arabieren, volgens hem de grootste relschoppers.

(Afbeelding: Video still Sky News)